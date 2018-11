Der Tag der Sturmtalente

Etwas überraschend war es schon, dass Johannes Eggestein in Werders A-Elf gegen Duisburg mitspielen durfte. Der Stürmer wusste die Chance zu nutzen und betrieb ebenso Eigenwerbung wie Joshua Sargent.

Sie teilen sich während des Trainingslagers im Zillertal ein Hotelzimmer, und am Sonntag durften Maximilian und Johannes Eggestein dann auch zusammen auf dem Platz stehen. Im zweiten Testspiel des Tages gegen den Zweitligisten MSV Duisburg setzte Werder-Trainer Florian Kohfeldt in der Startelf vor allem auf die etablierten Spieler. Dass Maximilian Eggestein zu dieser Mannschaft gehörte, verstand sich von selbst. Die Berufung seines jüngeren Bruders ins vermeintliche A-Team überraschte dagegen schon, sie sollte sich aber lohnen: Johannes Eggestein erzielte den 1:0-Siegtreffer gegen Duisburg, nachdem Werders B-Elf zuvor 1:1 gegen den tschechischen Erstligisten FK Pribram gespielt hatte.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich ein Tor gemacht habe", sagte Johannes Eggestein. Als Zeichen dafür, dass er näher herangerückt ist an die erste Elf, wollte er das Spiel aber nicht deuten. "Dafür ist es noch viel zu früh in der Vorbereitung", betonte der 20-Jährige, auf dessen Durchbruch sie bei Werder sehnsüchtig warten. Warum so große Hoffnungen mit ihm verbunden sind, zeigte Eggestein in der 24. Spielminute gegen Duisburg. Nach einem abgeblockten Schuss von Martin Harnik schaltete er blitzschnell und schob den Ball aus 16 Metern flach ins Netz. In Tornähe ist der Junioren-Nationalspieler eben immer brandgefährlich, weil er Situationen gut antizipieren kann und sofort den Abschluss sucht.

Mit diesen Fähigkeiten ist Johannes Eggestein prädestiniert für die Mittelstürmerposition, doch wenn er bei Werder seine Chance bekommen will, muss er sich umstellen, das hat Kohfeldt am Sonntag noch einmal betont. Der Platz im Zentrum ist nun einmal besetzt. "Wenn Max Kruse fit und in Normalform ist, dann muss ich keinen Konkurrenzkampf schüren, den es nicht gibt. Max ist gesetzt", unterstrich Kohfeldt und fügte hinzu: "Es geht also um Alternativpositionen."

Rashica machte Weg frei

Für Johannes Eggestein ist diese Alternative der Flügel. Gegen Duisburg kam er in der ersten Hälfte über die linke Seite, während sich Martin Harnik nach rechts orientierte und Kruse die zentrale Rolle im Angriff übernahm. Im zweiten Durchgang spielte Eggestein nach einer Systemumstellung sogar phasenweise im Mittelfeld, weil Kruse und Harnik einen Zweiersturm bildeten. "Jojo hat auf der Außenposition auf Bundesliganiveau schon sehr gut gespielt", betonte Kohfeldt. "Er fühlt sich wohler, wenn er mal dem Ball entgegenkommt und in die Halbräume geht. Ich sage ihm immer wieder, dass das eine Position ist, auf der er sich wohlfühlen sollte."

Allerdings ist auch auf der Außenbahn starke Konkurrenz vorhanden. Dass Eggestein gegen Duisburg mitspielen durfte, hatte auch damit zu tun, dass Milot Rashica wegen leichter Knieprobleme geschont wurde. Der Kosovare steigt nun aber wieder ins Training ein. Mit WM-Teilnehmer Yuya Osako, der noch im Urlaub weilt, kommt bald ein weiterer Offensivspieler dazu.

Aufstellungen kein Fingerzeig

Und auch Florian Kainz kämpft um seinen Platz im Team. Der Außenspieler kam am Sonntag nicht im Team der Arrivierten zum Einsatz, sondern hatte zuvor gegen Pribram eine sehr junge Werder-Elf als Kapitän auf das Feld geführt. "Wie die beiden Mannschaften aufgeteilt waren, war aber kein Fingerzeig für irgendetwas", erklärte Kohfeldt. "Ich wollte gegen Duisburg ein Team aufbieten, in dem sich alle bis auf Kevin Möhwald schon aus der vergangenen Saison kannten. Dass Florian gegen Pribram spielt, war mit ihm so abgesprochen. Er ist natürlich trotzdem ein klarer Startelfkandidat."

Von der Leistung der Werder-Youngster gegen den tschechischen Erstligisten war der Trainer anfangs regelrecht überrascht. "Wir hatten sehr viel Tempo im Spiel und sehr viele Balleroberungen", lobte Kohfeldt. Pluspunkte sammelte dabei ein weiterer Nachwuchsstürmer, der sich für einen Stammplatz empfehlen will: Joshua Sargent strahlte im Angriffszentrum viel Torgefahr aus. Nach zwei vergebenen Chancen erzielte der US-Amerikaner in der achten Minute den 1:0-Führungstreffer nach schöner Vorarbeit von Fridolin Wagner.

Zweiter Durchgang mit Dreierkette

Im zweiten Durchgang klappte dann allerdings nicht mehr viel bei den Bremern in der Partie, die nur zweimal 35 Minuten dauerte. "Der Tank war leer", sagte Kohfeldt. Dass Pribram in der Schlussminute noch zum 1:1-Ausgleich durch Jan Matousek kam, ärgerte den Coach. "Da fehlte die Konterabsicherung, aber daraus können die Jungs nur lernen."

Im zweiten Spiel gegen Duisburg mit dem Ex-Bremer Lukas Fröde stand Werder dagegen defensiv sehr stabil – sowohl in der ersten Halbzeit mit einer Viererkette als auch im zweiten Durchgang mit einer Dreierkette, die Sebastian Langkamp, Philipp Bargfrede und Niklas Moisander bildeten. Im Spiel nach vorne habe ihm jedoch anfangs das nötige Tempo gefehlt, bemängelte Kohfeldt. "In der zweiten Halbzeit lief es dann besser", sagte der Trainer. "Auch das Nachrücken und Zuordnen zu den Gegenspielern, was wir immer wieder trainieren, klappte schon ganz gut."

Somit war Kohfeldt mit dem Doppeltest am Sonntag insgesamt zufrieden: "Die Jungs haben alles reingehauen, keiner hat sich verletzt und einen Sieg haben wir auch eingefahren." Erfreulich für Werder war zudem, dass Kruse, der am Freitagabend wegen einer nicht näher spezifizierten medizinischen Untersuchung das Trainingslager verlassen hatte, problemlos durchspielen konnte. "Er ist voll spielfähig", unterstrich Kohfeldt, der dem Torjäger auch die Kapitänsbinde gab. Eine Entscheidung in der Kapitänsfrage sei aber nicht gefallen. "Max war bisher der Vize-Kapitän. Da ist es klar, dass er jetzt erst einmal nachrückt."