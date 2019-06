Der Super-Joker

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Claudio Pizarro.

Man konnte durchaus skeptisch sein bei der Rückkehr der Legende nach Bremen, immerhin hatte Claudio Pizarro ein schwieriges Jahr in Köln hinter sich. Der Routinier strafte die wenigen Zweifler aber schnell Lügen und erwies sich für den Klub, für die Mannschaft und für seinen Trainer aus mehreren Gründen als echter Glücksfall.

Die Zahlen

26 Bundesligaspiele, 674 Spielminuten, fünf Tore und zwei Torvorlagen: Es dürfte nicht viele Experten gegeben haben, die Claudio Pizarro nach einer ziemlich verkorksten Saison in Köln inklusive Abstieg aus der Bundesliga so eine Spielzeit bei Werder zugetraut hätten. Zwar stand Pizarro - wie im Zuge seiner Verpflichtung auch von allen Entscheidungsträgern angekündigt - nur drei Mal in der Bremer Startelf und absolvierte keine Partie über die vollen 90 Minuten, als Teilzeitkraft von der Bank war er aber nahezu überragend: Nur Dortmunds Paco Alcacer kam auf mehr Jokertore (zwölf) als Pizarro, der alle seine fünf Tore nach Einwechslungen erzielte. Und gemessen an seinen Einsatzminuten lag er exakt gleichauf mit Torschützenkönig Robert Lewandowski, beide Spieler erzielten im Schnitt alle 134 Minuten ein Tor.

Die Saison

Florian Kohfeldt hatte den richtigen Riecher. Pizarro werde „seine Momente bekommen“, sagte Werders Trainer in der Vorbereitung auf die Saison und sollte Recht behalten. Pizarro bekam jede Menge Momente, vielleicht sogar ein paar mehr, als sie Kohfeldt lieb waren. Immerhin war der Peruaner fast immer dann eingeplant, wenn es für Werder brenzlig wurde: In den Endphasen einer Partie, wenn die Mannschaft zurücklag - oder den Gegner mit der schieren Präsenz von Pizarro nochmal vor ganz neue Aufgaben stellen wollte.

Pizarros Effekt in diesen Spielphasen war auf unterschiedlichen Ebenen überragend: Als Antrieb, Anspielstation, Vorbereiter und Torjäger für die eigene Mannschaft, als Gefahrenherd für den Gegner und die Zuschauer als letztes Signal, auch von den Rängen nochmals alles zu mobilisieren. Das funktionierte nicht nur bei Spielen im Weserstadion über die Maßen gut, auch auswärts hatte Pizarro seine Momente, brachte Energie ins Spiel und sorgte für echte Highlights, wie beim Ausgleich in Berlin in letzter Sekunde oder im Pokal beim legendären Sieg über Borussia Dortmund.

Was angesichts der starken Leistungen an den Wochenenden fast etwas unterging, war Pizarros Wirken im Tagesgeschäft, in den Trainingseinheiten, Besprechungen, wenn er sich den einen oder anderen Spieler mal zur Seite nahm. Seine Überzeugung, sein Hunger nach Erfolg und seine Strahlkraft übertrugen sich auch auf den einen oder anderen jungen Spieler. Für Johannes Eggestein, Milot Rashica oder Josh Sargent konnte und könnte es keinen besseren Lehrmeister geben als Pizarro, dessen Vertragsverlängerung eigentlich nur die logische Folge einer überzeugenden Saison war, die der Spieler - auch das wirklich bemerkenswert - ohne langwierigen (Muskel-)Verletzung oder Wehwehchen überstand.

Der Ausblick

Pizarro wird auch in der nächsten Saison, vielleicht seiner letzten, nochmals in die Rolle des Mentors und Super-Jokers schlüpfen. Die Verhältnisse sind für beide Seiten geklärt, der Routinier bekommt seine Abschieds-Spielzeit und Werders Trainerteam bleibt die Gewissheit: Pizarro geht immer!