„Der Schritt nach Bremen hat sich gelohnt“

Ab Mitte der vergangenen Rückrunde kam Marco Friedl regelmäßig zum Einsatz. In dieser Saison ist er nur Zuschauer. Wie er damit umgeht, hat er am Dienstag verraten.

Marco Friedl hat einen ausgezeichneten linken Fuß. Marco Friedl kann so gut Fußballspielen, dass die Bayern ihn schon als Zehnjährigen in ihren Verein geholt haben. Marco Friedl ist heute, mit 20 Jahren, in seiner Altersklasse der beste Linksverteidiger, den Österreich hat. In seiner Heimat gibt es niemanden in seinem Alter, der besser im Zweikampf, besser im Abwehrverhalten und besser im Spiel nach vorne ist. Und trotzdem sind all diese Talente nicht die wichtigste Gabe, die Marco Friedl braucht. Er braucht vor allem eines: Geduld.

Marco Friedl hat am Dienstag, vier Tage vor Werders nächstem Bundesliga-Spiel gegen Schalke, mit den Bremer Journalisten gesprochen. Er hat dabei in jeder zweiten Antwort auf die Reporterfragen das Wort „Geduld“ oder „geduldig“ untergebracht. Wenn Werder am Sonnabend auf Schalke spielt, sitzt Marco Friedl höchstwahrscheinlich auf der Ersatzbank. Dann zum achten Mal im achten Spiel. Aber warum sollte Cheftrainer Florian Kohfeldt die Abwehr auch umbauen, wenn sie bisher doch gut funktioniert und die Ergebnisse stimmen? Am schwedischen Nationalspieler Ludwig Augustinsson kommt Marco Friedl nicht vorbei. Was er dazu sagt? „Natürlich würde ich lieber spielen, natürlich bin ich nicht zufrieden, aber ich muss geduldig sein. Und: „Bei uns freut sich jeder für jeden.“

Geduldig sein, das sagt sich leicht. „Früher“, sagt Marco Friedl, „war ich nicht so geduldig, aber wenn man Profi ist, lernt man das.“ Auf dem Weg dahin, also zum Profi, war Marco Friedls Geduld auch selten gefordert. U15, U16, U17, U18, U19, U21 – er hat bei den Bayern und in allen österreichischen Auswahlmannschaften immer gespielt. Und als er zu den Profis wechselte, sah es so aus, als könne es so weitergehen. Marco Friedl war gerade einmal 19 Jahre alt, als ihn Bayern-Trainer Carlo Ancelotti im Champions-League-Spiel in Brüssel gegen Anderlecht in die Startelf stellte. Kurz danach begann die Zeit, in der Marco Friedl etwas Neues lernen musste: Geduld.

Zukunft ungewiss

Marco Friedl ist seit Januar, seit der vergangenen Winterpause, ein Werderaner. Er ist für eineinhalb Jahre nach Bremen gewechselt, um Spielpraxis zu sammeln, um nicht bei den Bayern geduldig auf die seltenen Chancen, sich zeigen zu können, warten zu müssen. Am Anfang hat er etwas Geduld auch in Bremen gebraucht, aber ab Mitte der Rückrunde hat er regelmäßig gespielt. Deshalb sagt er nach etwas mehr als neun Monaten bei Werder auch: „Der Schritt hat sich gelohnt, ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe.“

Es gibt, so jedenfalls beschreibt es Marco Friedl, einige Aspekte, die es ihm etwas leichter machen, draußen zu sitzen und auf den nächsten Einsatz zu warten. In dieser Saison wäre es der zweite, nach einem 120-Sekunden-Einsatz im Spiel gegen Nürnberg am dritten Spieltag. „Ich spreche viel mit dem Trainer und den Verantwortlichen“, sagt Marco Friedl, „mir wird bescheinigt, dass ich im Training Gas gebe, dass ich den Kopf nicht in den Sand stecken soll, sondern dass ich geduldig bleiben soll. Dann wird meine Chance kommen.“

Wenn er mit den Verantwortlichen des FC Bayern spricht, Sportchef Hasan Salihamidzic zum Beispiel, den Friedl „Brazzo“ nennt, bekommt er Ähnliches zu hören. „Sie sagen, dass ich geduldig sein soll.“ Stand heute muss er im Sommer zu den Bayern zurück, dann endet die Leihvereinbarung mit Werder. Solange, das sagte Friedl am Dienstag, werde er auch auf jeden Fall in Bremen bleiben, kein Gedanke daran, in diesem Winter vorzeitig nach Alternativen zu suchen. Und was dann passiert, im Sommer 2019? „Es ist eine lange Zeit bis dahin“, sagt Marco Friedl, „ich schließe nichts aus, sage jetzt aber auch nichts zu.“ Er wird abwarten. Geduldig sein.