Der Rollenspieler

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Kevin Möhwald.

Kevin Möhwald hatte einen schwierigen Start in Bremen, musste sich erst eingewöhnen und wurde auch zum Opfer der guten Leistungen seiner Mitspieler. Mit Werders Ergebniskrise kam aber der Umschwung, seitdem hat sich Möhwald zu einem sehr wichtigen Spieler entwickelt - der in seiner zweiten Saison die nächsten Schritte machen muss.

Die Zahlen

Für seine erste Saison in der Bundesliga überhaupt ließen sich Kevin Möhwalds Zahlen ganz gut an. 861 Einsatzminuten standen am Ende zu Buche, verteilt auf 23 Einsätze - sieben davon von Beginn an. Neben seinen drei Toren und dem einen Assist waren auch die insgesamt 19 Torschüsse recht auffällig, im Schnitt also pro Halbzeit einer.

Die Saison

Der Start war schwierig für Kevin Möhwald. Aus einer anderen Stadt in eine funktionierende Mannschaft in eine andere, höhere Liga zu wechseln, ist keine besonders leichte Aufgabe und weil Möhwald ja ein Neuling in der Bundesliga war, wurde die Ausgangslage noch etwas anspruchsvoller. Dementsprechend dauerte es auch ein paar Wochen, bis sich Möhwald überhaupt erst dauerhaft in den Kader spielen konnte.

Oft genug musste ihn Florian Kohfeldt zu Saisonbeginn noch vertrösten, bis Dezember kam Möhwald auf gerade einmal vier Kurzeinsätze und 30 Minuten Spielzeit. Mit Werders Ergebniskrise kam Möhwalds Zeit, gleich bei seinem ersten Spiel von Beginn an gegen Düsseldorf erzielte er sein erstes Bundesligator. Vom 13. Spieltag bis zum Saisonende verpasste Möhwald nur noch drei Spiele, ansonsten stand er entweder in der Startelf oder wurde eingewechselt.

Der Wert des Spielers für die Mannschaft und demnach auch für seinen Trainer hatte sich im Laufe der Zeit gewandelt. Möhwald wurde zu einem wichtigen Rollenspieler, der seine Verlässlichkeit aus den Trainingseinheiten auch auf den Platz übertragen konnte - und der gerade in der Offensive immer wieder Impulse lieferte: Möhwald brachte seine Qualitäten im Torabschluss auch aus der zweiten Reihe ein. Dabei setzte Kohfeldt den Spieler nur auf der Halbposition im Mittelfeld ein. Die Zentrale vor der Abwehr vertraute ihm der Trainer nicht an, stattdessen baute Kohfeldt lieber um und zog in der Regel Maximilian Eggestein auf die Sechs und Möhwald dann auf dessen Position auf die Acht.

Trotzdem hat der Spieler schnell gelernt und sich an die veränderten Voraussetzungen in der Bundesliga und bei Werder gewöhnt, auch wenn es in der Defensive noch das eine oder andere zu verbessern gibt. „Kevin hat sich zu einem der wichtigsten Spieler im Kader entwickelt, der immer wieder zu Spielzeiten kommt“, sagte Kohfeldt zuletzt.

Der Ausblick

Der Anfang ist gemacht, nun muss Kevin Möhwald für sich selbst die Standards aber auch nach oben setzen. Der Anspruch muss sein, sich auf Dauer in die Startelf zu spielen, wenngleich die Konkurrenz groß und stark ist. Möhwald hat gezeigt, dass er auch mit Rückschlägen und Enttäuschungen umgehen kann - er hat aber auch gesehen, dass sich mit Ruhe, Lernbereitschaft und harter Arbeit etwas bewegen lässt. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für seine zweite Saison bei Werder.