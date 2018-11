Der rasante Rashica

Milot Rashica hat sein erstes Bundesligator geschossen und gegen Köln stark gespielt. Dass es überhaupt so weit kam, hatte mit Philipp Bargfredes Magen und Aron Johannssons Ehrlichkeit zu tun.

Spieler und Trainer trotteten zur Halbzeit Richtung Kabine. Der Weg dorthin führt im Weserstadion durch einen kleinen Tunnel, und als er den Tunnel erreicht hatte, konnte Florian Kohfeldt sehen, dass sich in diesem Moment einer seiner Spieler, O-Ton Kohfeldt, „mega ärgerte“.

Keine drei Minuten vorher, da war das Spiel noch in vollem Gang gewesen, hatte dieser Werder-Spieler mit der Rückennummer 11 den Ball aus aussichtsreicher Position gefühlt meilenweit am Kölner Tor vorbei geschossen. So ging Werder statt mit einer komfortablen 2:0- nur mit einer knappen 1:0-Führung gegen den 1. FC Köln in die Pause. Und Werders Nummer 11 war nun sauer. Also legte Florian Kohfeldt, der Werder-Trainer, seinen Arm um Werders Nummer 11, Milot Rashica, und sagte: „Bleib‘ ruhig.“ So hat Florian Kohfeldt die Geschichte hinterher erzählt.

Auch Milot Rashica hatte hinterher viel zu erzählen. Denn nach der vergebenen Großchance war es ihm tatsächlich nicht gut gegangen. „Ich weiß auch nicht, was da los war“, sagte er, „es sah so einfach aus, vielleicht ist der Ball versprungen. Ich war danach etwas nervös.“ Aber das legte sich, und spätestens als das eingetreten war, was der Trainer ihm vorher gesagt hatte, war alles wieder gut. „Der Trainer hatte gesagt: Du triffst heute.“ Tatsächlich traf Rashica zum zwischenzeitlichen 2:1 für Werder.

Eine Kette unvorhergesehener Ereignisse

Rashicas Heim-Startelfdebüt war eine ganze Kette von unvorhergesehenen Ereignissen vorausgegangen. Denn eigentlich hätte Rashica gar nicht von Beginn an spielen sollen. Nur weil sich Philipp Bargfrede unmittelbar nach dem Aufwärmen in der Kabine aufgrund von Magenproblemen übergeben hatte, durfte Milot Rashica überhaupt spielen. Kohfeldt hatte ursprünglich vorgehabt, etwas defensiver aufzustellen, mit Bargfrede auf der Sechs und Kapitän Zlatko Junuzovic auf Rechtsaußen. Vier Minuten vor dem Anpfiff, sagte Kohfeldt, habe er Rashica dann erkärt, dass er nun an Stelle von Philipp Bargfrede starten dürfe, „und ich hatte nullkommanull Sorge“, so Kohfeldt weiter.

Tatsächlich legte Rashica einen rasanten Auftritt hin. Rashica ging mutig ins Eins-gegen-eins, setzte sein Tempo immer wieder gewinnbringend ein. Bereits nach fünf Minuten kam er zum ersten Abschluss. Rashica spielte sich schön über rechts durch, zog in die Mitte und schoss aufs Tor. Nur ein paar Minuten später tauchte Rashica auf der linken Seite auf, drang in den Strafraum ein und ging zu Boden. Elfmeter? „Ich glaube, es war ein Elfmeter“, sagte Rashica hinterher. Der Schiedsrichter sah es anders und ließ weiterlaufen.

Aber das war am Ende des Abends auch egal. Denn Rashicas Faller im Sechzehnmeterraum blieb nur eine auffällige Szene unter mehreren. Vier Torschüsse zählten die Statistiker, als Rashica nach 67 Minuten schließlich das Feld für Ishak Belfodil räumen musste, kein Spieler hatte häufiger aufs Tor geschossen.

Dass Rashica diesen vierten, endlich erfolgreichen Torschuss überhaupt noch abgeben konnte, lag daran, dass die nötige Spielunterbrechung ausgeblieben war, um ihn vorher auszuwechseln. Denn noch bevor sich Rashica auf den Weg zu seinem Tor zum 2:1 machte, stand Ishak Belfodil schon für seine Einwechselung bereit – und durfte die Trainingsjacke danach erst einmal wieder anziehen. „Lange hätte er mit seinem Tor nicht mehr warten dürfen“, meinte Kohfeldt. Aber es gibt solche Tage, an denen vieles nicht so läuft wie angedacht und am Ende doch alles gut ausgeht, oder um es mit den Worten von Florian Kohfeldt zu sagen: „Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden.“

Rashica, das Versprechen für die Zukunft

Kohfeldt hätte auch die Möglichkeit gehabt, Aron Johannsson gegen Köln von Beginn an zu bringen. Johannsson hatte als Rechtsaußen zuletzt gut gespielt, besonders vergangene Woche beim 2:2 in Mönchengladbach, als ihm auch sein erstes Saisontor gelungen war. „Aron hätte Anspruch auf die Startelf gehabt“, sagte Kohfeldt. Aber früher am Tag hatten sich Kohfeldt und Johannsson, der unter der Woche leichte muskuläre Probleme gehabt hatte, unterhalten. Für „20, 30 Minuten“ hätte er Power, habe Johannsson ihm bei der Gelegenheit erzählt. Mit dieser ehrlichen Aussage katapultierte sich Johannsson quasi aus der Startelf. „Aber das ist genau die Mentalität, die wir brauchen“, sagte Kohfeldt, „diese Ehrlichkeit schätze ich. Ich weiß nicht, wie ich sonst entschieden hätte.“

So entschied er sich für Rashica. Und nach diesen ersten 67 Rashica-Minuten im Weserstadion kann man sich ein bisschen besser vorstellen, warum Werder sieben Millionen Euro für diesen 21-jährigen Flügelstürmer aus der ersten holländischen Liga ausgegeben hat. Als „Einkauf für die Zukunft“ bezeichnet Sportchef Frank Baumann den Spieler weiterhin. Rashica, das betonten Baumann wie Kohfeldt auch am Montag wieder, brauche nach wie vor Zeit. Aber das heißt ja nicht, dass der Spieler punktuell nicht auch jetzt schon das Werder-Spiel bereichern kann, wie am Montag geschehen. „Wir waren und wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass er schon diese Saison eine Verstärkung sein kann“, sagte Baumann, „dies wird heute nicht sein letztes Spiel gewesen sein.“ Florian Kohfeldt sagte, dass er vor zwei Wochen eine Veränderung bei Milot Rashica festgestellt habe, „er war lockerer im Training, hat geflachst mit den Jungs“. Rashica, so schien es dem Trainer, war bereit für mehr und angekommen in der Mannschaft. Seit Montag gilt das auch für die Liga. Den Namen Milot Rashica sollten sich Werders Gegner spätestens jetzt merken.

Rashicas Treffer könnt ihr hier erneut ansehen:

