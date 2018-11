Der Quarterback

Nuri Sahin stand beim 3:1-Erfolg über Hertha BSC erstmals in der Werder-Startelf. Der vom BVB gekommene Sechser zeigte gleich seine Klasse – und passte bestens in Florian Kohfeldts Matchplan.

Glaubt man Sportchef Frank Baumann, dann ist erst irgendwann zwischen der Werder-Pressekonferenz am 30. August und dem Ende der Transferphase am 31. August eine „Tür aufgegangen“. Durch diese Tür fand Nuri Sahin seinen Weg nach Bremen: Ein großer Name, ein Sechser, der für spielerische Qualität steht. Und jemand, mit dem kaum noch jemand in Bremen gerechnet hatte, nachdem der Verein hartnäckig nach außen kommuniziert hätte, mit dem vorhandenen Personal arbeiten zu wollen.

Spätestens nach der Partie gegen Hertha BSC zweifelt wohl niemand mehr: Dass Sahin so kurzfristig doch noch unter Vertrag genommen wurde, wird sich auszahlen. Nicht nur, weil Sahin als zusätzlicher Kaderspieler Stammsechser Philipp Bargfrede in englischen Wochen entlasten kann. Vor allem passen Sahins Qualitäten hervorragend zum Dominanzanspruch, den Werder unter Chefcoach Florian Kohfeldt verfolgt. Gegen die Berliner, als Tabellenzweiter angereist, brachte der ehemalige Dortmunder seine Fähigkeiten als ballsicherer Stratege direkt auf den Platz.

Zugute kam Sahin dabei auch die Spielidee, die Werder gegen die Hertha verfolgte: Mit einer Mittelfeldraute wollte man das Zentrum dominieren. Zu den Achtern Davy Klaassen und Maximilian Eggestein gesellte sich mit dem als Zehner agierenden Yuya Osako eine weitere Anspielstation, die sich immer wieder aufmerksam freilief. Dazu kamen im Sturm „zwei Jungs, die für mein Spiel wie geschaffen sind“, wie Sahin es ausdrückte: Martin Harnik, der immer wieder den Laufweg in die Tiefe anbot, und Max Kruse, der sich gewohnt häufig zurückfallen ließ, sich diesmal aber selbst gern im linken Halbraum als Anspielstation positionierte, statt selbst das Spiel aufziehen zu müssen.

Werder hatte sich also im Spiel nach vorne ungemein variabel aufgestellt – und Sahin präsentierte sich als genau der Spielertyp, um diese Möglichkeiten mit vielen gedankenschnellen, vorwärtsgerichteten Zuspielen auch auszunutzen. Nach 30 Minuten hatte Werder einen Ballbesitzwert von 60%, zur Pause hatte Sahin bereits 46 Pässe gespielt – mit Abstand die meisten auf dem Platz. „Es ist wichtig für mich, viele Kontakte zu haben, den Spielrhythmus bestimmen zu können“, sagte der Sechser nach dem Spiel von sich selbst. Werder passte die Taktik Sahins Fähigkeiten an – und der Spielgestalter blühte auf.

Aber nicht nur das schnelle Erkennen von Spielsituationen gehört zu Sahins Repertoire, auch bei ruhenden Bällen überzeugte der 30-Jährige als feiner Techniker: Erst brachte Sahin in der elften Minute mit einer Freistoßvariante auf Niklas Moisander, der den Ball noch einmal nach innen legte, das 1:0 auf den Weg, kurz vor der Pause köpfte Milos Veljkovic nach einer Sahin-Ecke zum 2:0 ein.

Der Ex-Dortmunder ist für Werder ein echter Quarterback – jemand, der aus dem Rückraum die Verbindungen nach vorne sieht und die richtigen Pässe spielen kann, der Spielzüge einleitet und den Rhythmus vorgibt. Allerdings auch jemand, der mannschaftstaktisch so eingebunden werden muss, dass er seine Qualitäten auch wirklich einbringen kann und nicht vom Druck des Gegners überrumpelt wird.

Florian Kohfeldt gab besonders Eggestein und Klaassen deshalb vor der Partie klare Anweisungen mit auf den Weg: „Es ist schon so, dass sie auch in der Balleroberung eine wichtige Rolle haben“, betonte Werders Chefcoach – vielleicht eine wichtigere als an Tagen, an denen statt Sahin Bargfrede als Absicherung zur Verfügung steht. „Sie müssen engen Kontakt zum Sechser halten“, präzisierte Kohfeldt die Aufgabe seiner Achter.

Ganz ohne Fehl war das Defensivspiel Sahins nämlich nicht – in der Anfangsphase etwa stürzte Werders Sechser einmal zur falschen Zeit heraus, um zur Grätsche anzusetzen, und öffnete hinter sich eine Menge Raum, den die Berliner jedoch nicht ausnutzen konnten. Später füllte Sahin allerdings auch im Rückwärtsgang eine wichtige Rolle aus, agierte vorausschauend und konnte mit sechs Tacklings und drei abgefangenen Pässen einige starke Ballgewinne für sich verzeichnen.

Dass am Ende dennoch Bargfrede in die Partie kam, um für Stabilität zu sorgen, hatte verschiedene Gründe – etwa, dass Sahin noch nicht fit für 90 Minuten auf höchstem Niveau ist und nach einer kleineren Blessur Probleme hatte, sich an die Berliner Umstellungen anzupassen. Aber auch Bargfredes Flexibilität, als Teil einer Dreierkette spielen zu können, wird Werders eigentlichem Stammsechser weiterhin beim Kampf um die Startelfplätze in die Karten spielen. Über Jahre hatte Werder auf der Sechserposition aufgrund von Bargfredes Verletzungen und unglücklichen Entscheidungen auf dem Transfermarkt ein Problem – mittlerweile ist es ein Luxusproblem.

