„Der Polizist hat gesagt, dass ich mir ein Tandem kaufen soll“

Davy Klaassen hat im Interview mit der „Bild“ erzählt, dass er beim Fahrradfahren in Bremen bereits eine Begegnung mit der Polizei hatte. Werders Mittelfeldspieler kam aber glimpflich davon.

Davy Klaassen hat sich sportlich rasend schnell bei Werder integriert und ist sofort zum Führungsspieler geworden. Was das Fahrradfahren angeht, musste sich der Bremer Rekordzugang allerdings in Deutschland ein wenig umstellen. Der Niederländer kaufte sich ein Hollandrad und nahm seine Freundin Laura Benschop gleich einmal auf dem Gepäckträger mit.„Dann kam die Polizei und hat uns gesagt, dass das hier in Deutschland verboten ist. In Holland ist das ganz normal, alle machen das“, erzählte Klaassen im „Bild“-Interview.

Werders Mittelfeldspieler kam aber ohne Strafe davon. „Meine Freundin musste nur absteigen. Ich bin neu hier und weiß noch nicht, was erlaubt ist und was nicht. Der Polizist hat zu mir gesagt, dass ich mir ein Tandem kaufen soll. Aber das sieht doch seltsam aus“, sagte der 25-Jährige lachend.

Ansonsten läuft für Klaassen bei Werder aber alles reibungslos ab. "Ich fühle mich hier einfach wohl, dann funktioniert vieles von selbst", betonte der Niederländer. "Wir haben super Jungs, einen guten Betreuerstab, einen guten Trainer. Wir halten alle zusammen. Bezeichnend dafür war auch die Ansprache von Nuri Sahin vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Das hat uns extrem gepuscht.“

Das komplette Interview findet sich hier.