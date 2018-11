Der perfekte Gegner zum Start?

Hannover hat im Weserstadion traditionell wenig zu lachen, dazu ist Werder-Kapitän Max Kruse ein echter 96-Schreck. Die Statistik spricht vor dem Bundesliga-Auftakt somit eindeutig für die Bremer.

Hier sind die wichtigsten Daten und Fakten vor Werders Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonnabend (15.30 Uhr).

Werder klar vorn

Die Gesamtbilanz spricht eindeutig für die Bremer. In 77 Pflichtspielen siegte Werder bisher 43 Mal, bei einem Torverhältnis von 189:106. Hannover fuhr lediglich 16 Siege ein. Entsprechend klar fällt auch die Bilanz in der Bundesliga aus. 30 Werder-Siegen stehen 13 von Hannover gegenüber (15 Remis). 96 gewann zudem nur zwei der vergangenen neun Duelle gegen die Bremer – immerhin aber das bislang letzte Spiel (2:1 in Hannover).

Gern gesehener Gast

Werder ist gegen Hannover seit 14 Heimspielen ungeschlagen (zehn Siege, vier Remis), so lange wie aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten. Die einzige Heimniederlage überhaupt gegen Hannover datiert aus dem März 2003, damals gab es aus Bremer Sicht ein 1:2. Ein Doppelpack von Fredi Bobic besiegelte Werders Schicksal. Seitdem gab es aber zehn Siege und vier Unentschieden, beim letzten Aufeinandertreffen im Weserstadion siegte Werder mit 4:0.

Beliebte Auftaktpaarung

Zum vierten Mal treffen Bremen und Hannover am ersten Spieltag aufeinander, in den bisherigen Fällen gewann immer Werder (zuletzt 2006 mit 4:2 in Hannover).

Werders Tormaschine läuft

2,3 Tore erzielten die Bremer im Schnitt gegen Hannover – gegen keinen aktuellen Bundesligisten ist dieser Wert besser. Hannover kassierte in seiner Bundesliga-Geschichte nur gegen die Bayern (154) mehr Gegentreffer als gegen Werder (131).

Acht Tore in einem Spiel

Hannover 96 ist einer von drei Bundesligisten, gegen den Werder acht Tore in einem Spiel erzielt hat. Am 16. August 1985 gab es ein sattes 8:2 im Weserstadion. Die Bremer Tore erzielten Rudi Völler (3), Norbert Meier (2), Frank Neubarth (2) und Michael Kutzop. Die anderen beiden Siege mit acht eigenen Treffern gelangen übrigens gegen Arminia Bielefeld und die Offenbacher Kickers (jeweils 8:1).

Kruses Lieblingsgegner

Max Kruse war in seinen letzten zehn Bundesliga-Spielen gegen Hannover an insgesamt 15 Treffern beteiligt (sieben Tore, acht Assists).

Kohfeldts Erinnerungen

Florian Kohfeldt feierte im November seine Heim-Premiere gegen Hannover. Das 4:0 war nicht nur Kohfeldts erster Erfolg als Cheftrainer, sondern auch der erste Saisonsieg für Werder. Gleichzeitig war es auch der höchste Saisonerfolg.

Wiedersehen mit dem "Chef"

Mit Andre Breitenreiter schaut ein alter Bekannter von Werders Cheftrainer vorbei. Kohfeldt war während seiner Trainerausbildung Praktikant bei Breitenreiter, als dieser noch Trainer beim SC Paderborn war.