Der Musterschüler will mehr

Ein Tor gegen Wolfsburg erzielt, an zwei Treffern gegen Flensburg beteiligt, ein Tor gegen Mainz vorbereitet – Johannes Eggestein betrieb zuletzt mächtig Eigenwerbung. Trainer Florian Kohfeldt sagte nun, dass er schon mehrfach darüber nachgedacht habe, den 20-Jährigen erstmals in einem Bundesliga-Spiel von Anfang an aufzustellen. Am Sonnabend beim Heimspiel gegen Mönchengladbach sei das wieder eine Option.

