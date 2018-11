Der Mix macht’s

Claudio Pizarro hat am Montag erklärt, warum Werder aktuell so erfolgreich ist. Zwei entscheidende Faktoren: die Altersstruktur im Kader und Coach Florian Kohfeldt.

„Ich will in die Champions League. Nein, in die Europa League“, verbesserte sich Claudio Pizarro am Montag bei einer Medienrunde direkt wieder. Beim derzeitigen Tabellenstand – Platz vier für Werder – können schon mal Träume von der Königsklasse geweckt werden. Entsprechend war die gute Form der Bremer eins der bestimmenden Themen in Pizarros Gespräch mit den Journalisten.

„Der Mix aus Erfahrung und jungen Spielern ist immer wichtig. Diese Mischung haben wir, auch deshalb läuft es gerade ganz gut“, erklärte der Peruaner den guten Saisonstart von Werder. Aber das heißt noch längst nicht, dass die Tabelle auch am Ende so positiv für die Bremer aussieht. „Im Moment stehen wir da, aber die Saison ist noch lang“, mahnte Pizarro.

Ein weiterer Grund für Werders positiven Lauf sieht der 40-Jährige in Trainer Florian Kohfeldt: „Was er hier macht, ist besonders. Alle Spieler sind sehr zufrieden mit ihm. Wenn die Gruppe sich versteht, wenn alle zufrieden sind, dann läuft es.“

„Ich glaube, das ist meine letzte Saison“

Positiv war auch die Stimmung am Tisch von Pizarro auf dem Oktoberfest. „Viele haben sich dort Sorgen um die Bayern gemacht“, verriet Pizarro. „Aber bei uns läuft es ja. Die Bayern müssen sich um sich selbst kümmern“, sagte der Stürmer.

Um seine Zukunft kümmert sich Pizarro derweil noch nicht. Zum Thema Stürmer-Trainer – ein Posten, der nach der Saison vielleicht etwas für den Peruaner wäre – habe es noch keine Gespräche gegeben, erklärte er. „Ich werde mir nach der Saison alle Optionen anhören und dann entscheiden, wie es weitergeht.“ Auf die Frage, ob er sich auch noch ein weiteres Jahr als Profi vorstellen könne, sagte er: „Ich glaube, das ist meine letzte Saison, aber am Ende werden wir sehen.“