Der Meister der Details

22 Pflichtspiele hat Borussia Dortmund in dieser Saison bisher bestritten und nur eines davon verloren, in der Champions League gegen Atletico Madrid. Der BVB pflügt mit seiner überragenden Offensive nur so durch die Wettbewerbe, verfügt über einen überragend konzipierten Kader und mit Lucien Favre über einen Trainer, der immer in der ersten Saison bei einem neuen Arbeitgeber großen Erfolg hat. Die Borussia führt zu Recht die Tabelle der Bundesliga an und gilt als die derzeit beste deutsche Mannschaft. Unschlagbar ist Dortmund deshalb aber noch lange nicht.

