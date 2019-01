„Der Medizincheck bei Caldirola läuft“

Florian Kohfeldt hat weitere Transfers in der laufenden Wechselperiode ausgeschlossen – bezogen auf aktuelle Kaderspieler. Eine Aussage, nach der Luca Caldirola und Co. bleiben, revidierte Frank Baumann dafür.

Wird sich Werder in der laufenden Transferperiode noch einmal verstärken? Nein, betonte Cheftrainer Florian Kohfeldt am Dienstag beim Training der Profi-Mannschaft: „Es passiert nichts mehr. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite.“

Eine Aussage von Sportchef Frank Baumann, dass somit auch ein bislang als Transferkandidaten gehandeltes Quintett bleiben werde, erwies sich dagegen als Missverständnis. Für Luca Caldirola, Thanos Petsos, Michael Zetterer, Thore Jacobsen und Romano Schmid könnten sich bis zur Deadline am Donnerstag noch Abnehmer finden. Konkretes gibt es derzeit aber nur bei Caldirola, der vor einem Wechsel zum italienischen Zweitligisten Benevento Calcio steht. „Der Medizincheck läuft“, sagte Baumann. Er hoffe, noch am Dienstag oder spätestens am Mittwoch Vollzug melden zu können.