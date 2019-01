Der Lehrer und der Lehrling im Wettstreit

Lange Zeit war in der Hinrunde klar, was passieren musste, wenn Werder einen neuen Impuls in der Offensive brauchte: Claudio Pizarro kam ins Spiel und sorgte mehrmals allein durch seine Präsenz für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor. In den letzten Partien vor Weihnachten avancierte jedoch plötzlich ein anderer Stürmer zum Top-Joker: Josh Sargent traf in seinen drei Einsätzen zweimal. Das führt nun zu der ungewöhnlichen Situation, dass bei Werder in der Rückrunde der 40-jährige Pizarro und der 18-jährige Sargent um Einsatzminuten konkurrieren.

