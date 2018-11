Der Lausitz-Brasilianer

Leonardo Bittencourt steht bei Werder ganz oben auf der Wunschliste. Der Kreativspieler blickt mit 24 bereits auf eine lange Karriere zurück – und könnte taktisch gut ins Bremer Konzept passen.

Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt soll bei Werder künftig auf dem linken Flügel wirbeln. Ein Name, der nicht ganz zu Unrecht nach brasilianischer Ballkunst klingt. Bittencourts fußballerische Ursprünge finden sich allerdings nicht am Zuckerhut, sondern in der Lausitz: Vor sieben Jahren debütierte ein damals 17-jähriger Bittencourt für Energie Cottbus in der zweiten Bundesliga. Für seinen Jugendklub also – den Verein, für den Vater Franklin Bittencourt in der Bundesliga gespielt hatte.

Im Jahr darauf, in der Saison 2011/2012, konnte der zu jener Zeit als unberechenbarer Dribbler geltende Teenager sich in Cottbus‘ erster Mannschaft etablieren. Die spielte zwar im Kollektiv eine schwache Saison und konnte sich nur mit Mühe in der Liga halten, Bittencourt aber überzeugte mit seinem individuellen Talent – und wagte den Schritt in die Bundesliga. Dort war Borussia Dortmund auf den Offensivallrounder aufmerksam geworden, damals der amtierende Deutsche Meister, trainiert von Jürgen Klopp.

Vom Dribbler zum Umschaltspieler

Auch, wenn Bittencourt sich beim BVB nie durchsetzen konnte und nach einer Saison als Ergänzungsspieler seine Zelte in Dortmund schon wieder abbrechen musste: Der frühe Sprung auf das hohe Trainingsniveau in einer Mannschaft neben Marco Reus, Robert Lewandowski und Ilkay Gündogan sollte sich im Nachhinein auszahlen. Mit den Grundlagen des Gegenpressings, das Klopp damals als Dortmunder Markenzeichen entwickelte, begann auch Bittencourts stetige Entwicklung vom wenig konstanten Wirbelwind zu einem taktischen bestens geschulten Außenspieler.

Auch Bittencourts weitere Stationen waren von Trainern geprägt, die sich besonders dem Umschaltspiel verschrieben hatten. Mirko Slomka hatte Hannover 96 wenige Jahre vor Bittencourts Ankunft in Niedersachsen überraschend bis in die Europa League geführt. Prägnantestes Merkmal des Slomka-Stils war die „Zehn-Sekunden-Regel“: Von der Balleroberung bis zum Abschluss eines Angriffs sollten maximal zehn Sekunden vergehen. Hochgeschwindigkeits-Konterfußball in Reinform also, der besonders von den Tiefenläufen von Stürmern wie Didier Ya Konan oder später Mame Diouf profitierte.

Bittencourt fand seinen Platz unter Slomka meist auf dem rechten Flügel im 4-4-2, wo er als kreativer Tempodribbler ebenfalls Geschwindigkeit und auch die Unberechenbarkeit aus Jugendtagen mit einbringen sollte. Nach nur einem halben Jahr musste Slomka gehen, Nachfolger Korkut allerdings versuchte weitestgehend, auf den Grundlagen der erfolgreicheren Slomka-Zeiten aufzubauen. In der deutschen U21-Nationalmannschaft etablierte sich Bittencourt zur selben Zeit als Teil der erweiterten Stammelf. Bei der U21-Europameisterschaft 2015 stand Bittencourt unter anderem neben Joshua Kimmich, Emre Can und Marc-André ter Stegen auf dem Platz.

Stilwechsel in Bremen?

Anschließend wechselte Bittencourt etwas überraschend nach Köln. Dort ging es für den Flügelspieler ähnlich weiter wie zuvor: Spielpraxis auf hohem Niveau, Training mit hohem Defensivfokus. Unter Peter Stöger wurde Bittencourt endgültig vom etwas unkonstant verteidigenden, offensiven Freigeist zum zuverlässigen Part in der Mittelfeld-Kette, nun bevorzugt als Rechtsfuß auf der linken Außenbahn eingesetzt.

Sollte Werder sich Bittencourts Dienste sichern können, könnte Florian Kohfeldt auf einen überdurchschnittlich veranlagten Allrounder auf den offensiven Außenpositionen zurückgreifen, dessen taktische Ausbildung und mit erst 24 Jahren bereits enorme Erfahrung von 128 Bundesligaspielen ihn umgehend zu einem klaren Stammplatzkandidaten machen sollten. Spannend wird sein, wie Bittencourts Stärken in einem System zur Geltung kommen, das auf eine aktivere Spielgestaltung setzt statt auf Stabilität und Umschaltangriffe.

Einer für Kohfeldt

Florian Kohfeldts Vorliebe für „Zwischenraumspieler“ wäre mit einem Bittencourt-Transfer in jedem Fall bedient. Im Vergleich mit Milot Rashica, der auf Sicht wohl die andere Hälfte der Bremer Flügelzange bilden soll, ist Bittencourt im Antritt etwas weniger explosiv. Der Deutsch-Brasilianer sucht das Eins-gegen-Eins-Duell mittlerweile etwas dosierter, wirkt in seiner Spielanlage dafür bereits vielseitiger.

Im vor allem auf Flügelspiel und Flanken setzenden Kölner Ballbesitzspiel der letzten Jahre wurde die fußballerische Klasse des nur 1,71 Meter großen Offensivspielers oft verkannt. So wäre Bittencourt durchaus in der Lage, enge Situationen zwischen den gegnerischen Linien mit seiner Beweglichkeit und technischen Qualität spielerisch aufzulösen, statt einzig geradlinig über den Flügel zu kommen. Gerade Niklas Moisander spielt gern mal einen Pass in die gegnerische Formation hinein. Als Kombinationsfußballer in gefährlichen Zonen besitzt Bittencourt nach wie vor großes Potential.

Unterstützt von Max Kruse und Ludwig Augustinsson könnte der Noch-Kölner einiges an Durchschlagskraft über die linke Seite erzeugen. Größtes Risiko des Transfers wäre wohl die Frage nach Bittencourts Fitness: Immer wieder brachten Bittencourt in den letzten Jahren verschiedene Verletzungen aus dem Rhythmus. Zuletzt hatte sich der Linksaußen allerdings in bester Verfassung präsentiert, sieben Scorerpunkte konnte Bittencourt in den letzten sechs Spielen sammeln. Ähnliches erhofft man sich auch in Bremen: Acht Millionen Euro Ablöse würde ein Transfer kosten. Um den sportlichen Gegenwert zu liefern, müsste Bittencourt sich auch an der Weser zum Leistungsträger entwickeln.