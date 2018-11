Der kritische Kapitän

Max Kruse hat nach dem Remis gegen Nürnberg bemängelt, dass Werder zu ängstlich spielt. Auch für seine eigene Leistung fand der Kapitän klare Worte.

Dunkle Schatten zeichneten sich unter den Augen ab. Der Blick war müde. Ein Lächeln kam ihm nicht über die Lippen. Max Kruse hatte ganz offensichtlich keine gute Nacht hinter sich. Die Enttäuschung über das 1:1 gegen Nürnberg war ihm am Montagvormittag noch immer deutlich anzusehen. Früher hätte sich der 30-Jährige an solch einem Tag vieles vorstellen können, mit Journalisten zu sprechen hätte ganz sicher nicht dazugehört. Seit Saisonbeginn ist Kruse nun allerdings Werder-Kapitän, also stellte er sich pflichtbewusst den Fragen der Medienvertreter und antwortete professionell. Er sei „gefrustet“, gab Kruse gleich zu Beginn einen Einblick in seinen Gemütszustand.

Ein wenig merkwürdig war das Ganze schon. Da sprach ein frustrierter Kapitän zu den Journalisten, versuchte Erklärungen zu finden für schwache Leistungen und sparte auch nicht mit Selbstkritik. Dabei ist Werder in dieser Saison noch ungeschlagen und hat mit fünf Punkten aus drei Bundesliga-Partien den besten Saisonstart seit fünf Jahren hingelegt. Kruse hätte also alles relativieren und um Geduld bitten können, tat er aber nicht. „Wir sollten uns nicht mit letzter Saison vergleichen. Da hatten wir nicht den Anspruch nach Europa zu kommen, aber unser Anspruch ist gewachsen“, betonte er. „Wenn wir zweimal zu Hause nicht gewinnen, ist das für unsere Ansprüche zu wenig.“

Das offizielle Saisonziel Europa League schwebt also schon nach drei Spieltagen über allem. Es sollte die Spieler beflügeln, hat aber eben auch die Erwartungen bei allen Beteiligten nach oben geschraubt. Nicht alle Werder-Profis haben sich schon an dieses veränderte Anspruchsdenken gewöhnt, so ließen sich Kruses Worte interpretieren. „Unsere Zielsetzung kam für einige überraschend. Die ist noch nicht in jedem Spieler drin“, erklärte er. „Zwischen Anspruch und Realität klafft bei uns im Moment noch eine zu große Lücke. Woran das liegt, ist schwierig zu beschreiben.“

Chronisch mutlos auf dem Platz

Kruse ging dann aber doch auf Ursachensuche und wurde im mentalen Bereich fündig. „Wir hatten in letzter Zeit häufiger das Problem, dass wir vergessen Fußball zu spielen, wenn wir in Führung gehen“, sagte der Kapitän. Schon am Vortag hatte Teamkollege Maximilian Eggestein beklagt, Werder habe in der zweiten Halbzeit der Mut verlassen. Wirkt also das große Ziel am Ende doch eher blockierend? Bekommen die Bremer Angst vor der eigenen Courage, wenn sie führen? Gegen Nürnberg spielten sie eine halbe Stunde lang stark, doch dann kam der Einbruch. „Wir sind zu ängstlich, hinten Fehler zu machen. Das ist nicht erst seit gestern so. Wir haben um das Gegentor gebettelt“, analysierte Kruse.

Die Qualität der Mannschaft müsse eigentlich ausreichen, um einen knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen oder durch einen Konter sogar noch auszubauen, sagte der Stürmer. Der Schlüssel sei jedoch die Siegermentalität. Seit seinem Amtsantritt fordert Trainer Florian Kohfeldt von seinen Spielern immer wieder ein, jedes Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. „Es sollte an der Zeit sein, dass jeder diese Siegermentalität verinnerlicht“, verdeutlichte Kruse. Der Kapitän nahm also seine Mitspieler in die Pflicht, betrachtete aber auch seine eigenen Leistungen durchaus kritisch. Nachdem er im Pokal gegen Worms einen Elfmeter verwandelt und zwei Treffer vorbereitet hatte, blieb er in den ersten drei Bundesliga-Spielen ohne Torbeteiligung. „Null Scorerpunkte sind nicht in Ordnung. Ich bin mit meiner persönlichen Leistung noch nicht zufrieden“, räumte Kruse unumwunden ein.

Spielgestalter statt Stürmer

Das Nürnberg-Spiel zeigte exemplarisch, warum sich der Werder-Kapitän, eigentlich ein Spieler mit besonderer Klasse, derzeit so schwer tut. Kruse gelingt es nicht, über 90 Minuten die laufintensive Arbeit als vorderster Pressingspieler konstant durchzuziehen. Von den Bremer Feldspielern, die durchspielten, liefen nur die Innenverteidiger Niklas Moisander und Milos Veljkovic weniger als Kruse. Seinen 10,4 zurückgelegten Kilometern steht der Top-Wert von 12,6 Kilometern gegenüber, den Davy Klaassen aufstellte. Immerhin: Mit 84 Ballkontakten war Kruse gegen Nürnberg einmal mehr omnipräsent. Acht angekommene lange Bälle waren der Bremer Top-Wert, und auch die Passquote von 84,6 Prozent konnte sich sehen lassen. Allerdings steht Kruse vor dem Problem, oft mit dem Rücken zum gegnerischen Tor agieren zu müssen.

„Wir haben uns bisher nicht so viele Möglichkeiten herausgespielt, dass ich die großen Aktionen hatte“, sagte Kruse. Die Automatismen greifen bei Werder eben noch nicht ineinander: Nur einen Pass spielte Kruse gegen Nürnberg aus dem Spiel heraus in den Strafraum. Seinen alten Kumpel Martin Harnik fand Kruse mit seinen Zuspielen lediglich zweimal. Ein blindes Verständnis wie mit dem verletzten Fin Bartels gibt es noch nicht. Allerdings lebte das Traumduo Kruse/Bartels oft von den Umschaltmomenten, in denen die beiden blitzschnell reagierten. Diese Situationen gab es zuletzt nur selten, weil Werder mehr auf Ballbesitz setzte. Dadurch wurde Kruses Schwäche in der Strafraumbesetzung sichtbar: Mit dem Kapitän als Alleinunterhalter im Zentrum fehlte die Präsenz vor dem Tor.

Dieses Problem hat auch Kruse selbst schon erkannt und nach eigener Aussage mit Trainer Florian Kohfeldt besprochen. „Ich muss mehr die Mitte halten und nicht zu sehr auf die Außen gehen“, sagte er. „Ich will viele Ballkontakte haben, um das Spiel nach vorne zu tragen. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass wir mit Davy Klaassen und Nuri Sahin zwei Spielgestalter dazu bekommen haben.“ Die Findungsphase der neu zusammengestellten Werder-Mannschaft dauert also noch an, doch in diesem Punkt zeigte sich Kruse optimistisch: „Das wird sich alles einspielen.“