Der Krake ist zurück

Vom Spieler der Vorsaison ist Jiri Pavlenka zu einer unauffälligen Konstante im Werder-Spiel geworden. Mit seinem zweiten Zu-Null-Spiel in Folge unterstrich der Tscheche auf Schalke seinen Wert für das Team.

Es ist ruhig geworden um Jiri Pavlenka. Das sollte weder verwundern noch beunruhigen: Der Tscheche gilt als besonnener Zeitgenosse, und sportlich gilt es für Torhüter und Verteidiger immer noch als Qualitätsmerkmal, wenn über sie nicht gesprochen werden muss.

Bemerkenswert wird die Stille erst dann, wenn man sich den Trubel der Vorsaison in Erinnerung ruft: Fast in jeder Woche sprach nach dem Werder-Spiel alles über die Glanzparaden dieser Entdeckung aus der kleinen tschechischen Liga, der achtarmige Krake gilt in Bremen inzwischen als Synonym für Pavlenka. In dieser Spielzeit rückte der 26-Jährige nur einmal wirklich in den Fokus: Gegen Frankfurt, als ein unglücklicher Zusammenprall mit Mijat Gacinovic Werder einen Strafstoß gegen sich und Pavlenka einen Krankenhausaufenthalt wegen einer Gehirnerschütterung einbrockte. Der 2:0-Erfolg auf Schalke zeigte nun gut, warum der Keeper nicht mehr im Rampenlicht steht – aber dennoch unvermindert wichtig für den Erfolg des SV Werder ist.

Der abendliche Kick zwischen Schalke und dem SVW präsentierte sich lange vor allem als Partie ohne jede zwingende Torraumszene. Pavlenka war von Beginn an eher weniger gefordert: Hin und wieder versuchte es der agile Hamza Mendyl mit einer wenig ausgereiften Hereingabe, dann und wann bemühte sich Guido Burgstaller, für Torgefahr zu sorgen. Das übliche Bild sah jedoch anders aus: Werder hatte den Ball, Schalke das komplette Team in kompakter Anordnung defensiv positioniert und Pavlenka wenig zu tun.

Als Ballverteiler gefordert

Das ist in dieser Spielzeit kein seltenes Bild, aber eines, was erklärt, warum der Held des Vorjahres seinen Beitrag mittlerweile ein wenig unter dem Radar leistet. Die Entwicklung des Bremer Fußballs hin zu einem auf Spielkontrolle ausgelegten Grundgedanken hat zur Folge, dass ein Keeper nicht mehr in der Regelmäßigkeit beschäftigt wird wie noch im Vorjahr. Die Gelsenkirchener machten keinerlei Anstalten, Pavlenka „warmzuschießen“.

Beteiligt aber war der Tscheche dennoch. Prunkstück des Schalker Fußballs ist die Arbeit gegen den Ball, und dazu gehört auch das aggressive Pressing. Immer wieder wanderte der Ball im Aufbau von den Verteidigern daher auch zu Pavlenka, der in der Folge als Verteiler gefragt war – und dabei einen beachtlichen Job machte, gerade, wenn man bedenkt, dass der Keeper seine fußballerischen Fähigkeiten noch kurz nach seinem Wechsel als leichte Schwäche eingeordnet hatte.

80 Prozent angekommener Zuspiele sprechen für ein umsichtiges Passspiel Pavlenkas, 15 von 24 angekommenen langen Bällen (die meisten aller Spieler auf dem Platz bei respektabler Erfolgsquote) bestätigen diesen Eindruck. Sicher revolutioniert der Tscheche das Torwartspiel nicht, aber er kennt seine Mannschaft und ihre Freilaufaktionen und besitzt die technische Klasse, die Spieleröffnung zufriedenstellend umzusetzen.

Vor allem aber bekam Pavlenka gegen Schalke endlich wieder die Gelegenheit, seine berühmten Glanzparaden zu zeigen. Erst rettete der Tscheche in der 58. Minute gegen Burgstaller, der Milos Veljkovic entwischt war und aus spitzem Winkel zu einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Pavlenka kam. Dann lenkte Werders Schlussmann mit einem spektakulären Reflex in der 88. Minute einen wuchtigen Kopfball von Mark Uth an die Latte.

Zuverlässig wie eh und je

Solche Glanztaten tragen entscheidend dazu bei, dass Werder gerade aus engen Spielen, in denen Nuancen den Unterschied machen, häufiger als Sieger hervorgehen könnte. Pavlenkas zweites Spiel ohne Gegentor in Folge festigt den Eindruck, dass Werder mittlerweile eine gereifte Mannschaft ist, die ihre Siege souverän über die Zeit bringt.

Auf Schalker Seite musste kurz vor Spielbeginn Stammkeeper Ralf Fährmann verletzt passen. Ersatzmann Alexander Nübel machte keine eindeutigen Fehler, lag zum Zeitpunkt seiner ersten Parade allerdings auch schon 0:2 zurück. Pavlenka hingegen zeigte – von wenigen Unsicherheiten wie einer etwas improvisiert wirkenden Faustabwehr in der 54. Minute abgesehen – eine trotz der wenigen Torszenen konzentrierte Partie. Selbst, wenn die großen Highlights ausbleiben, profitiert Werder – mit erst acht Gegentoren in acht Spielen auch in dieser Hinsicht vorn in der Liga mit dabei – weiterhin von Pavlenkas Zuverlässigkeit.

Wer war euer „Man of the Match“?