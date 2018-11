„Der Konkurrenzkampf auf Außen ist hart“

In den beiden vergangenen Saisonspielen hat Florian Kainz nur zugesehen. Frank Baumann sieht darin eine Bestätigung für den harten Konkurrenzkampf, machte dem Österreicher in „Bild“ aber zugleich Mut.

Der Pflichtspielauftakt begann für Florian Kainz verheißungsvoll. Nachdem der 25-Jährige schon in der Saisonvorbereitung meist in der A-Elf spielte, begann er auch im Pokal bei Wormatia Worms von Beginn an. Der Österreicher zahlte es mit Leistung zurück: Er schoss ein wunderbares Tor und bereitete ein weiteres vor. Doch beim Start in die Bundesliga gegen Hannover 96 war die Leistung von Kainz dürftig, es folgte die Auswechslung nach 67 Minuten. Seitdem musste Kainz zusehen. Sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Nürnberg kam er nicht zum Einsatz.

Für Frank Baumann muss das aber kein Dauerzustand sein. "Wir wissen, welche Qualitäten er hat", sagte der Sportchef gegenüber "Bild". "Aber der Konkurrenzkampf auf den Außen ist hart", so Baumann. Bei Werder balgen sich Martin Harnik, Yuya Osako, Milot Rashica und Johannes Eggestein mit Kainz um einen Platz auf den Außenpositionen. Dennoch mache er sich keine Sorgen, dass Kainz sich gegen die anderen nicht durchsetzen könne", sagte Baumann.

Tatsächlich schwächelte Harnik gegen Nürnberg und auch der eingewechselte Rashica wusste gegen die Franken nicht zu überzeugen. Möglicherweise ist das die Chance für Kainz gegen den FC Augsburg am Wochenende mal wieder zum Einsatz zu kommen.

