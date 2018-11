Der komplette Torhüter

Gegen Borussia Dortmund überzeugte Jiri Pavlenka nicht nur in Zahlen, Werders Keeper zeigte sich auch als echter Alleskönner. Der Tscheche könnte stellvertretend für eine neue Idee bei Werder stehen.

Eine neue Woche, eine neue Spitzenleistung. Die Konstanz, mit der Jiri Pavlenka im Werder-Tor mit Ausstrahlung und Paraden überzeugt, ist gerade für einen Spieler, der noch immer seine erste Bundesliga-Saison spielt, beeindruckend. Gegen einen gerade gegen Ende der Partie brandgefährlichen BVB hatte Pavlenka dabei noch eine Spur mehr zu tun als sonst – und schaltete einen Gang hoch, als er gebraucht wurde.

„Weltklasse, ganz klar“, befand Dortmunds Marco Reus nach dem Spiel. Der Nationalspieler war es während des Spiels als einzigem gelungen, Pavlenka zu überwinden. Reus‘ Treffer in der 19. Minute war durch einen Querschläger im Bremer Strafraum erst ermöglicht worden. Vom angeschossenen Milos Veljkovic prallte der Ball zum Dortmunder, der das Chaos nutzte, um flach und hart gegen Pavlenkas Laufrichtung abzuschließen.

In allen anderen, weniger vom Zufall geprägten Situationen behielt Pavlenka die Oberhand. Fünf Glanzparaden musste der 26-Jährige zeigen, so manche davon spektakulär. Reus‘ zweite Chance in der 43. Minute, bei der der BVB-Angreifer im direkten Duell mit Pavlenka weder scharf noch platziert abschloss, gehörte da noch zu den harmloseren Szenen. Auch Werder-Coach Florian Kohfeldt war nach der Partie naturgemäß sehr zufrieden mit Pavlenka.

„Vor allem hatte er auch viele verschiedene Situationen“, fiel Kohfeldt auf. „Da war alles dabei: Eins gegen Eins, Fernschüsse, die Raumverteidigung war auch Top.“ Tatsächlich überzeugt Pavlenka mit einer Vielseitigkeit, an der sich auch die Dortmunder die Zähne ausbissen: Ein abgefälschter Schuss von Manuel Akanji in der 69. Minute brachte Pavlenka genau so wenig aus dem Konzept wie André Schürrles Kopfball aus kürzester Distanz in der 86. Minute, den Pavlenka mit einem Reflex zur Ecke lenkte. Im direkten Duell war Werders Keeper ohnehin nicht zu überwinden.

Nach der Partie wurden erste Vergleiche laut: Ist Pavlenka der beste Werder-Keeper seit Tim Wiese? Ist er sogar besser als Wiese, der für Jahre steht, in denen Werder regelmäßig in der Champions League gespielt hat? Fragen, die zu beantworten so müßig wie schwierig ist: Pavlenkas Qualitäten als Elfmetertöter etwa sind noch weitestgehend unerforscht, das andere Wiese-Markenzeichen, die Emotionalität, passt einfach nicht auf den besonneneren Charakter des Tschechen.

Es scheint aber sehr wohl so, dass Pavlenka der seit langer Zeit kompletteste Keeper im Bremer Kasten ist. „Er wird auch mit dem Fuß immer besser“, lobte auch Kohfeldt nach der Partie. „Er strahlt eine unglaubliche Sicherheit und Ruhe aus.“ Das war nicht immer so: Kurz nach seiner Ankunft in Bremen hatte Pavlenka selbst noch von sich gesagt, er müsse sich im fußballerischen Bereich steigern. Auch, wenn noch immer ein gutes Stück zu der modernsten Generation von Torhütern, die sich als erste Feldspieler ihrer Mannschaft sehen, fehlt: Pavlenka agiert mit Ball am Fuß inzwischen hochsouverän.

Gegen Dortmund hatte Pavlenka mit 47 Aktionen am Ball, der vierthöchste Wert bei Werder. 38 Pässe bedeuten teamintern sogar den Spitzenplatz. Auch, wenn zehn davon den Weg zum Mitspieler nicht fanden, weil sie als lange Schläge nach vorne gespielt worden waren: Unter Druck stand Pavlenka als zuverlässige Anspielstation zur Verfügung.

Der Glücksgriff Pavlenka steht auch für eine Transferstrategie bei Werder, die in den Vorjahren mitunter noch etwas anders aussah: Pavlenka war vor der Saison für drei Millionen Euro von Slavia Prag gekommen. Ein Schnäppchen gemessen an den gezeigten Leistungen, aber eine stattliche Investition gemessen an den Stammtorhütern zuvor: Felix Wiedwald kostete Werder keine Ablöse. Koen Casteels war nur für ein halbes Jahr bei Werder, kostete eine kleine Leihgebühr. Raphael Wolf war vom SV Kapfenberg verpflichtet worden, Sebastian Mielitz sollte Wiese 2012 als Lösung aus dem eigenen Nachwuchs ersetzen.

Für Pavlenka hat Werder in einem vernünftigen Rahmen Geld in die Hand genommen, um sich punktuell mit einem Leistungsträger aus einer kleineren europäischen Liga zu verstärken und eine Kader-Baustelle zu schließen, die über Jahre hinweg problematisch war. Ähnliches ist mit der Verpflichtung von Linksverteidiger Ludwig Augustinsson gelungen, auch Thomas Delaney lässt sich in diese Kategorie zählen. Zukünftig möchte Florian Kohfeldt sich am Ende der Saison nicht mehr über den Klassenerhalt freuen müssen, sondern sich mit der Mannschaft größere Ziele setzen. Die neue Bremer Transferpolitik könnte ein wichtiger Baustein auf dem Weg dorthin sein.

