Der Klub der 2000er

Werders U23 sortiert sich in dieser Spielzeit in der Regionalliga Nord neu. Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison getan? Ein Überblick über die Veränderungen.

Gäbe es einen Duden eigens für Sportjournalisten und ihre Sprache, das Wort „Umbruch“ hätte einen festen Platz darin. Immer dann wird der Begriff aus der Schublade geholt, wenn ein Verein sich von einem Jahr aufs nächste signifikant verändert und zahlreiche feste Größen innerhalb der Mannschaft austauscht.

In der Regel verändert sich nach so einem „Umbruch“ die Stammelf auf drei, vier Positionen. Wer aber die Startelf des ersten Spieltags der Vorsaison mit den Namen vergleicht, die Werders U23 zum Auftakt der neuen Saison in der Anfangsformation stehen hatte, wird schnell klar: Hier steht kein Stein mehr auf dem anderen.

Komplett runderneuert

Nicht ein einziger Spieler, der vor Jahresfrist in der Anfangself gegen die SpVgg Unterhaching stand, stand auch beim Regionalligaauftakt gegen den VfL Wolfsburg II auf dem Rasen. Die Gründe sind unterschiedlicher Natur: Ole Käuper und Thore Jacobsen etwa entwickelten sich gut genug, um am Trainingslager der Profis teilnehmen zu dürfen, Idrissa Touré immerhin ausreichend, um nun für ein Jahr zur Reserve von Juventus Turin ausgeliehen zu werden.

Andere zogen einfach weiter: Mal früher wie Levent Aycicek, der noch im selben Sommer ging, mal später wie Eric Oelschlägel, der sich kürzlich als dritter Torwart Borussia Dortmund anschloss. Zumindest Jannes Vollert hielt wohl „nur“ eine Verletzung auf, der fußballerisch gut ausgebildete Defensiv-Allrounder soll im Laufe der Saison eine gute Rolle bei der U23 spielen.

Aber wer sonst zählt zu den neuen Gesichtern von Werders wohl wichtigster Jugendmannschaft, die das letzte Sprungbrett auf dem Weg in die Bundesliga sein soll? Wie spielt das Team, das am Freitag (19 Uhr) im Stadion Platz 11 die zweite Mannschaft des HSV zum (vorbehaltlich eines möglichen Aufeinandertreffens im DFB-Pokal) wohl einzigen Nordderby in Bremen diese Saison empfängt? Und was ändert sich mit dem Abstieg von der 3. Liga in die Regionalliga Nord?

Vormachtstellung eingebüßt

Tatsächlich bringt die sportliche Rückversetzung auf den ersten Blick etwa ebenso viele Vor- wie Nachteile mit sich. Werder verliert sein Alleinstellungsmerkmal, als einziger Verein in Deutschland eine zweite Mannschaft in der 3. Liga zu stellen – inwiefern diese Sonderstellung aber entscheidend ist, um vielversprechende Talente nach Bremen zu lotsen, ist fraglich.

Denn: Die höhere Qualität der gegnerischen Teams in Liga 3 bedeutet zweifellos eine größere Herausforderung, aber sie bürgt nicht für eine höhere Durchlässigkeit mit Blick auf den Bundesligafußball. Und nur um den geht es talentierten Nachwuchsspielern, die überlegen, ihre Zukunft in Bremen anzugehen. Ein Indiz: Mit Jan-Niklas Beste konnte sich Werder in diesem Sommer einen vielversprechenden U-Nationalspieler für die Linksverteidigerposition sichern, obwohl die kurzfristige Perspektive Regionalligafußball lautet.

Noch dazu bedeutet der Qualitätsunterschied der Gegner zum Vorjahr auch, dass Werders Nachwuchs wohl keine erneute Negativserie von 28 Spielen ohne Sieg erleben wird. Im Gegenteil: Die U23 zählt zu den am höchsten eingeschätzten Teams in der Liga. Daran ändern auch die zwei Remis gegen Wolfsburg und Eintracht Norderstedt zum Saisonauftakt nichts: Schließlich fehlt der Mannschaft bislang die Eingespieltheit, wichtige Säulen absolvierten die Vorbereitung mit den Profis statt mit der U23.

Favorit auf geringerem Niveau

Die neue Favoritenrolle dürfte sich auf Sicht in einer offensiveren Spielweise niederschlagen als noch in der Vorsaison. Das Spiel der Mannschaft von Coach Sven Hübscher erinnert dabei in seinen Grundzügen durchaus an das der Bundesligamannschaft: In einem 4-3-3 mit ähnlicher Rollenaufteilung soll konstruktiv und angriffslustig Fußball gespielt werden. Der niedrigere Schwierigkeitsgrad dürfte sich positiv auf das Selbstvertrauen der Nachwuchskicker auswirken, die offensive Spielphilosophie ähnelt dem Anspruch der Profis eher als die Abwehrschlachten in der 3. Liga.

Das könnte durchaus dabei helfen, wenn es für ein oder zwei der Talente schon in dieser Saison aushilfsweise drei Etagen höher gehen sollte. „Die Maxi Eggesteins sollen zur Regel werden“, hatte Florian Kohfeldt noch im Frühjahr gefordert. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Gerade Kandidaten wie US-Stürmer Josh Sargent oder Jean-Manuel Mbom, Gewinner der Silbernen Fritz-Walter-Medaille in der Altersklasse U17 im Vorjahr, könnten in ihrem ersten Jahr im Herrenbereich auf niedrigem Level schnell einen Rhythmus finden, um sich mit Rückenwind für Höheres zu empfehlen. Ohnehin: Viele Bremer Top-Talente sind erst kürzlich volljährig geworden. Für den 2000er-Jahrgang wäre die dritte Liga womöglich ein zu schwieriges Pflaster gewesen.

So könnte die Top-Elf der U23 in dieser Saison aussehen: