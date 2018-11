Der Klaassen-Unterschied

Werders Zugang trifft gleich bei seinem ersten Spiel zum 1:0-Sieg gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld. Wir haben ihn unter die Lupe genommen.

Nachdem die Hälfte der ersten Halbzeit herum war, bat der Schiedsrichter zur Trinkpause. Und auch wenn das Spielfeld zum allergrößten Teil im Schatten lag, den die Tribünen spendeten, tat die Unterbrechung gut. Denn obwohl es schon früher Abend war, lag die Temperatur immer noch bei 32 Grad, und Davy Klaassen schnappte sich erst eine Trinkflasche und ging dann zu Niklas Moisander. Klaassen zeigte mal hierhin, mal dorthin, es ging im Zwiegespräch mit Moisander, seinem früheren Kollegen bei Ajax Amsterdam, offenbar um Laufwege. Und es war ja auch kein Wunder, dass Klaassen, gerade einmal zehn Stunden nachdem er prominentes Mitglied der Werder-Familie geworden war, Abstimmungsbedarf hatte.

Nach der Trinkpause dauerte es dann nur eine gute Viertelstunde, da wählte Klaassen genau den richtigen Laufweg. Bei Max Kruse nahm der bis dahin beste Bremer Angriff seinen Ausgang. Der Werder-Kapitän hatte im Mittelfeld Maximilian Eggestein freigespielt, der zu Theo Gebre Selassie weiterleitete. Dessen Hereingabe ließ Martin Harnik clever passieren, denn in den Rückraum hatte sich Klaassen geschlichen, der ohne Probleme aus acht Metern zum 1:0 (39.) vollenden konnte. Den Ruf, torgefährlich zu sein, hatte Klaassen damit gleich in seinem ersten Spiel für Werder eingelöst. „Davy Klaassen, Davy Klaassen“ sangen die rund 100 mitgereisten Werder-Fans fröhlich.

„Das war ein guter Tag für mich“, sagte Klaassen, „mit einem Sieg und einem Tor zu starten, ist wichtig.“ Dass er gleich in der Startelf stand, habe ihn überrascht, sagte Klaassen. Für Cheftrainer Florian Kohfeldt dagegen war die Nominierung nur logisch: „Das hat etwas mit Standing in der Mannschaft zu tun: Der kommt heute, der spielt, der ist ein Fixpunkt.“

Wohlfühlzone von Strafraum zu Strafraum

Die Freude über diesen neuen Fixpunkt ist auch bei den Werder-Fans groß, das wurde bereits vor Spielbeginn klar. Als der Stadionsprecher eine Viertelstunde vor dem Anpfiff Werders Mannschaftsaufstellung verlas, da gingen die Spielernamen in den lauten Discobeats unter, die parallel dazu weiterwummerten. Als der Sprecher aber bei Werders neuer Nummer 30, also Davy Klaassen, angekommen war, da brachen Jubelrufe durch die Musik. Die Gästekurve spendete einen extra-lauten Applaus für Klaassen.

Und wie war es nun, das Klaassen-Debüt, abseits des Treffers? Unauffällig, ja. Aber auch vielversprechend. Denn Klaassen deutete an, dass er sich zwischen den Strafräumen ähnlich wohlfühlt wie vor ihm Thomas Delaney, den er ersetzen soll. Klaassen eroberte einige Bälle (und verlor genauso viele), einmal sogar innerhalb einer Aktion. Klaassen presste gut, ging früh drauf, das war nicht spektakulär, aber notwendig. Sein Nebenmann im Mittelfeld, Maximilian Eggestein, hatte mehr Ballkontakte, aber das war drei Wochen vor dem Pflichtspielstart nur eine Momentaufnahme. Eine letzte Beobachtung zu Klaassen: Bei Standards, also Eckbällen und Freistößen, geht er nicht ins Zentrum, sondern lauert lieber außerhalb des Strafraumes. Einmal kam ein geklärter Ball tatsächlich zu ihm, doch seinem Kopfball aus 16 Metern fehlte der Druck. Eine mutige Direktabnahme verzog er wenig später ordentlich. Aber er hatte es zumindest riskiert. Nach 62 schweißtreibenden Minuten durfte der Neue Feierabend machen.

Bei all der Fokussierung auf das Debüt von Klaassen konnte man leicht vergessen, dass da ja auch noch zehn andere Werderaner auf dem Platz standen. Die Kollegen allerdings hielten sich höflich zurück. Kruse leitete ein paar gute Angriffe ein. Harnik machte weite Wege und sorgte beim Gegner für Unruhe. Die Defensive stand recht sicher gegen Bielefelder, die Sonntag in einer Woche in die neue Zweitliga-Saison starten. Luca Plogmann machte einen soliden Eindruck. Bei einem Lattenschuss von Fabian Klos hatte Werder Glück, genau wie nach einem Fehlpass von Philipp Bargfrede am eigenen Strafraum, den der Gegner ungenutzt ließ. So könnte man den Test-Kick schnell abhaken, wäre da nicht das Klaassen-Debüt mit dem Tor gewesen, das den Unterschied machte.

Werder: Plogmann – Gebre Selassie (62. Beijmo), Langkamp (46. Veljkovic), Moisander (62. Jacobsen), Friedl – M. Eggestein (62. Möhwald), Bargfrede (62. Käuper), Klaassen (62. Mbom) – Kruse (62. Sargent), Harnik (62. J. Eggestein), Kainz (46. Rashica)

Tor: 1:0 Klaassen (39.)