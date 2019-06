Der Kapitän der Herzen bleibt

Die Mitglieder der Mein-Werder-Redaktion blicken zurück auf ihren Moment der abgelaufenen Saison. Katharina Kütemeyer erinnert sich gerne an die Verkündung von Pizarros Vertragsverlängerung.

Kurz vor Anpfiff. Das letzte Spiel der Saison. Das Stadion ist brechend voll und fast alle schon auf ihren Plätzen, schließlich ist just Kapitän Max Kruse mit Blumen, Applaus - und ein paar Pfiffen - verabschiedet worden. Und außerdem geht es noch um Europa! Ein Sieg ist zwingend, den Rest entscheiden die Fußballgötter auf den Plätzen von Wolfsburg und Mainz. Und dann, als sich der Stadionsprecher meldet, als die Spannung auf den erwartenden Anpfiff ihren Höhepunkt erreicht hat, kommt über die Lautsprecher: „Wir haben noch eine fröhliche Botschaft unserer Nummer vier für euch.“

Jubel brandet auf. Arme schnellen in die Höhe. Der Bildschirm im Stadion zeigt Claudio Pizarro, grinsend, der verkündet: „Wir werden noch ein Jahr weiter machen.“ Wir: er und Werder, Piza bleibt als Stürmer! Die Reaktion ist ohrenbetäubend, und selbst jetzt, Wochen nach diesem denkwürdigen Saisonfinale, stellen sich die Haare auf den Armen auf, in Gedanken an diesen Moment. Als sich die Freude der Fans ihren Bann brach, als sie immer wieder „PI-ZA-RRO“ skandieren. Als plötzlich alles gut und alles möglich scheint. Der Kapitän der Herzen hat verlängert!

Es war ein von Werder perfekt gewählte Moment: Einen Tag nach dem offiziellen Nein von Kruse, direkt vor dem letzten Bundesligaspiel der aktuellen Saison, bei dem es um so viel ging. Und das dann auch noch gewonnen wurde. Mit und dank Pizarro. Es ist ein Moment, der bleibt.

Katharina Kütemeyer

ist Redaktionsleiterin bei Mein Werder.





