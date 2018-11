Der Kapitän als Mahner

Der Start ist gelungen, die Stimmung ist gut. Für Max Kruse jedoch herrscht bei Werder zu viel "Friede, Freude, Eierkuchen". Der Kapitän forderte beim WESER-Strand, dass es auch mal krachen müsse.

Max Kruse musste herzhaft lachen, als er beim WESER-Strand auf den bisherigen Höhepunkt der Werder-Saison angesprochen wurde. Vor dem Freistoß in der Nachspielzeit, der den 2:1-Sieg in Frankfurt bringen sollte, hatte der Kapitän Yuya Osako oder Milot Rashica als Schützen vorgeschlagen. Als Claudio Pizarro das hörte, fragte er bei Kruse etwas besorgt nach: „Können die das?“ Kruse erzählte, er habe daraufhin auf dem Platz lachen müssen und geantwortet: „Er muss nur den Ball treffen“.

Der Ausgang ist bekannt: Rashica konnte "das" tatsächlich und schlenzte den Freistoß herrlich ins Netz. Wie sich die Werder-Spieler gemeinsam auf einen Schützen einigten, zeigte außerdem, dass es in der Mannschaft stimmt. Diesen Eindruck bestätigte Kruse, der darin allerdings auch eine Gefahr sieht: „Wir sind schon fast zu lieb. In den anderen Vereinen, bei denen ich war, gab es auch mal richtig auf die Fresse im Training.“

Der Kapitän gab also den Mahner, aber kann die Stimmung wirklich zu gut sein? Kruse jedenfalls glaubt das. „Es muss auch mal krachen. Der ein oder andere muss mal dazwischen hauen.“ Damit meinte er besonders die Profis, die nicht zum Zug kommen. „Es gibt immer unzufriedene Spieler, die auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen“, verdeutlichte Kruse. „Es kann nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es gibt Spieler, die Frustration in sich tragen. Es gehört auch dazu, diese rauszulassen und nicht in sich hineinzufressen.“ Durch Zoff könnten auch Reize gesetzt werden, findet der 30-Jährige.

Mit seinen warnenden Worten wollte der Kapitän wohl dafür sorgen, dass sich nicht zu große Zufriedenheit bei Werder breit macht. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der Start gelungen, doch der Weg bis zum Ziel Europa League ist weit. Laut Kruse sind dabei vor allem zwei Dinge wichtig. Den Spielern, die nicht spielen, müsse das Gefühl vermittelt werden, dass sie dazugehören. „Und es muss eine klare Hierarchie und Wortführer geben.“ Einer dieser Wortführer ist Kruse selbst, das hat er beim WESER-Strand bewiesen.