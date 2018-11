Der Kampf um die schwarzen Zahlen

Werder hat das Geschäftsjahr 2017/2018 mit einem Gewinn von 500.000 Euro abgeschlossen. Wir haben nachgeschaut, womit Werder sein Geld verdient und wofür Werder es ausgibt.

Als Theo Gebre Selassie am 12. Mai eine Eckballhereingabe von Florian Kainz ins Tor des FSV Mainz 05 köpfte, da war das der Treffer zum 2:1-Sieg. Gebre Selassies Tor beendete am letzten Spieltag der Saison 2017/ 2018 eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg und sorgte dafür, dass Werder in der Bundesliga-­Tabelle noch von Platz zwölf auf elf in der Endabrechnung kletterte. In der Geschäftsführung von Werder war die Freude an jenem Sonnabend im Mai besonders groß gewesen. Der Sieg hatte Werder nämlich vier Millionen Euro extra an Fernsehgeld in die Kasse gespült. Geld, das Werder gut gebrauchen konnte.

Am Montag wird Geschäfts­führer Klaus Filbry den Mitgliedern in der Werder-­Halle an der Hemelinger Straße verkünden, dass Werder zum dritten Mal in Folge ein Geschäftsjahr mit einem Plus abgeschlossen hat, es wird rund 500 000 Euro ­betragen (wir berichteten). Mein Werder erklärt, womit Werder Geld verdient, wofür ­Werder am meisten Geld ausgibt und wie der Klub für die Aufgaben der nächsten Jahre ­gerüstet ist.

Einnahmequelle Spielbetrieb:

Die Fans stehen zu Werder, und das ist Werders Versicherung. 23,2 Millionen Euro nahm Werder hier 2016/2017 ein. Und jetzt? Das Weserstadion war auch in der Saison 2017/2018 fast jedes Mal ausverkauft. Der Verein hat keine Probleme damit, seine 25 000 Dauerkarten an den Fan zu bringen. Zu den gesicherten Einnahmen aus 17 Bundesliga-Heimspielen kamen vergangene Saison zwei zusätzliche Heimspiele im DFB-Pokal; Geld, das im Etat ursprünglich nicht eingeplant war. Gut für die Bilanz ist ebenfalls, dass Werder es im Pokal bis ins Viertelfinale schaffte, das brachte rund 2,5 Millionen Euro an TV- und Vermarktungserlösen ein, nachdem man im Vorjahr noch in der ersten Runde ausgeschieden war (gegen den Drittligisten Lotte).

Einnahmequelle Sponsoren:

Dieser Bereich gilt in Bremen als ziemlich ausgereizt, große Sprünge bei den Erlösen macht Werder hier nicht. 2016/2017 hatte Werder bei den Sponsoreneinnahmen sogar ein Minus von 1,6 Millionen Euro auf 20,7 Millionen Euro verkraften müssen. Und diesmal? Seit dem Sommer 2017 hat Werder einige Sponsoren gewinnen können, unter anderem den chinesischen Wettanbieter Heji18 und den chinesischen Vermarkter Yingsheng Sports. Außerdem hatte Werder wie alle anderen Profiklubs 2017/2018 erstmals den Trikotärmel an einen Sponsor vermarkten dürfen. Die aktuellen Zahlen kommuniziert Werder am Montag.

Einnahmequelle Transfererlöse:

Es ist Werders erklärtes Ziel, über Transfererlöse Einnahmen zu erzielen, also im Idealfall selbst auszubilden beziehungsweise günstig ein- und teuer zu verkaufen. Das gelang im Sommer 2017 nicht, damals kassierte Werder lediglich für Felix Wiedwald, Levent Aycicek, Laszlo Kleinheisler und Marnon Busch Ablösesummen, insgesamt rund eine Million Euro. Dafür ging Werder auf Einkaufstour, gab für Profis wie Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson, Jerome Gondorf und später im Winter für ­Sebastian Langkamp und Milot Rashica insgesamt geschätzte 17 Millionen Euro aus.

Geld aus Verkäufen hat Werder erst in diesem Sommer eingenommen: Die Wechsel von Thomas Delaney (für angeblich 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund), Jerome Gondorf (1,2 Millionen/SC Freiburg), Leon Guwara (600 000/FC Utrecht) und Ulisses Garcia (800 000/YB Bern) gingen alle vor dem 30. Juni über die Bühne. Die Frage ist, für welches Geschäftsjahr Werder sie verbucht: Noch für die alte Saison, um das Minus bei den Transfererlösen des Sommers zuvor auszugleichen? Oder bucht Werder sie erst in das aktuelle Geschäftsjahr, denn auch hier hat Werder wieder hohe Investitionen getätigt. Davy Klaassen kam für angeblich 13,5 Millionen Euro vom FC Everton, Martin Harnik und Yuya Osako haben ebenfalls Millionen gekostet, Osako angeblich sechs, Harnik zwei.

Einnahmequelle TV-Geld:

Das größte Plus hat Werder beim Fernsehgeld gemacht. Fast 53 Millionen Euro hat Werder für die Spielzeit 2017/2018 bekommen, das sind fast 20 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Die größten Kostenfaktoren:

Den größten Batzen machen die Löhne und Gehälter aus, von Spielern, Trainern, der Geschäftsführung und den übrigen Mitarbeitern der GmbH. In den vergangenen Jahren sind die Kosten in diesem Bereich kontinuierlich gestiegen, wie der Jahresabschluss ausweist: 2016/2017 auf über 56 Millionen Euro inklusive Sozialabgaben. Bemerkenswert für 2017/2018: Werder musste in dieser Saison gleich drei Cheftrainer bezahlen. Viktor Skripnik, dessen alter Vertrag noch bis Sommer 2018 lief. Alexander Nouri, der erst im Sommer 2017 verlängert hatte, dann aber im Oktober schon wieder gehen musste. Und Florian Kohfeldt, der zunächst bis Saisonende übernehmen sollte, dann aber schon im April eine Vertragsverlängerung bis 2021 bekam.

Fazit:

Insgesamt scheint Werder solide aufgestellt zu sein. Werder hat bis 2020 einen Hauptsponsor (Wiesenhof) und bis 2023 einen Ausstatter (Umbro), das sorgt für Planungssicherheit. In der Mannschaft gibt es außerdem Spieler mit hohem Weiterverkaufswert, Stichwort mögliche Transfererlöse, und zwar: Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen, mit Abstrichen Milos Veljkovic sowie perspektivisch vielleicht Milot Rashica und Johannes Eggestein, wenn Sportchef Frank Baumann rechtzeitig eine Verlängerung mit Johannes Eggestein hinbekommt. Abwarten muss man die Entwicklung bei Kevin Möhwald (25/Vertrag bis 2021) und Florian Kainz (26/Vertrag bis 2020). Für andere Leistungsträger beziehungsweise gestandene Profis wird Werder dagegen keine großen Erlöse mehr erzielen können: Niklas Moisander, Theo Gebre Selassie, Nuri Sahin, Martin Harnik, Sebastian Langkamp, Yuya Osako und Philipp Bargfrede sind fast 30 oder schon deutlich darüber, Claudio Pizarro ist sogar schon 40. Stand heute würde Max Kruse, so er denn will, im nächsten Sommer ablösefrei wechseln können.

Sportlich hat Werder den besten Saisonstart seit Jahren hingelegt, aber außersportlich warten große Herausforderungen. Der Klub will ein neues Leistungszentrum bauen, das über 30 Millionen Euro kosten soll. Werder droht immer noch eine Übernahme der Polizeikosten bei Risikospielen, für diesen Fall muss Werder jetzt schon viel Geld, die Rede ist von einer Million, zur Seite legen. Sportchef Frank Baumann ist wenig glücklich darüber, „weil es unsere Möglichkeiten einschränkt“. Da die Deutsche Fußball Liga, mit der sich das Land Bremen vor Gericht über die Polizeieinsätze streitet, im Falle einer Niederlage die Kosten an Werder weiterreichen würde, sagte Baumann außerdem: „Es ist ein bisschen naiv vom Innensenator (Ulrich Mäurer, Anm. d. Red.), zu denken, dass wir nicht betroffen sind.“

Die Konkurrenz spart nicht

Dazu wird der Wettbewerb in der Bundesliga immer härter. Red Bull, Volkswagen, Bayer und Dietmar Hopp subventionieren die Bundesliga-Mannschaften in Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim weiterhin kräftig. Dazu rüsten Vereine wie der VfB Stuttgart auf. Die Stuttgarter haben in diesem Jahr 11,75 Prozent ihrer Anteile an die Daimler AG für 41,5 Millionen Euro verkauft und davon umgehend 30 Millionen in die Mannschaft investiert. Gut für Werder, dass der VfB für dieses Geld offenbar die falschen Spieler geholt hat. Hertha BSC dagegen, ein anderer Konkurrent aus dem Dunstkreis von Werder, scheint wieder so stark zu sein, dass der Klub es sich leisten kann, einst verkaufte Anteile von einem US-Investor für 40 Millionen Euro zurückzukaufen.

Dass es mehr Geld aus dem TV-Topf gibt, ist gut für Werder, aber kein Wettbewerbsvorteil, denn alle anderen Klubs haben ebenfalls mehr davon. Seit Jahren im Raum steht außerdem die Abschaffung der 50+1-Regel. Sollte sie fallen, ist Investoren für einen Einstieg Tür und Tor geöffnet, vor allem Hannover 96 kämpft dafür. Werder, daran hat sich nichts geändert, wäre bereit, mit Investoren oder strategischen Partnern zusammenzuarbeiten. Allerdings würde Werder immer die Mehrheit an Anteilen halten wollen. Ein Investor ist allerdings nicht in Sicht.

Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer hatte kürzlich in einer Kolumne für Mein Werder die Idee ins Spiel gebracht, dass ein Zusammenschluss von Bremer Unternehmern Anteile an der SV Werder GmbH erwerben könne. Am Montag hätten die Mitglieder die Gelegenheit, die Entscheider bei Werder nach dieser Idee zu fragen. Genauso wie nach der Zukunft des Stadionnamens. Werder sucht einen Partner, der das Namensrecht kauft. Bis zum Sommer hatte der Energiekonzern EWE dafür gezahlt. Das Geld fehlt seitdem.