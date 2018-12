Der Hype hat begonnen

Wie müsste ein perfektes Fußballmärchen beginnen? Vielleicht so: Ein 18-jähriger Stürmer wird zum ersten Mal in der Bundesliga eingewechselt. Keine zwei Minuten später hat dieser Stürmer mit seinem ersten Ballkontakt auch schon sein erstes Tor geschossen, und seine Mannschaft gewinnt. Werders Stürmer Josh Sargent ist das am Freitag beim 3:1-Sieg über Fortuna Düsseldorf so ergangen. Es dauerte nicht lange, da machte die Geschichte vom Tordebütanten Josh Sargent weltweit die Runde.

