Der heimliche Chef

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Niklas Moisander.

Niklas Moisander war auch in seinem dritten Jahr in Bremen Mr. Zuverlässigkeit und in der Abwehrzentrale als einziger Spieler gesetzt. Der Finne ist Dirigent und Ankerpunkt in der Defensive, mit dem Ball eine der bestimmenden Figuren im Bremer Spiel - und in der kommenden Saison womöglich auch der neue Kapitän der Mannschaft.

Die Zahlen:

Mal wieder war Niklas Moisander so etwas wie der Punktegarant für Werder: Mit ihm in der Startelf holte die Mannschaft im Schnitt 1,64 Punkte, wenn Moisander fehlte nur 1,0 Punkte pro Spiel. 30 Mal kam der Abwehrchef zum Einsatz, zwei Partien verpasste er wegen kleinerer Blessuren, zwei weitere wegen Sperren. Mit sechs Gelben und einer Gelb-Roten Karte war Moisander der „unfairste“ Bremer Spieler, dabei beging der Routinier als Innenverteidiger insgesamt nur 30 Fouls. Mit 89,4 Prozent hatte er einmal mehr die beste Passquote im Team, mit 2249 Ballaktionen die zweitmeisten hinter Ludwig Augustinsson. Nach immerhin zwei Toren in der Saison davor glückte Moisander diesmal aber weder ein Treffer noch ein Assist.

Die Saison:

In der Vorbereitung auf die Saison galt Moisander als heißer Kandidat auf das Kapitänsamt, das Florian Kohfeldt zwar letztlich Max Kruse zusprach - in Moisander aber faktisch immer auch einen zweiten Anführer auf dem Feld stehen hatte. Werders starker Saisonstart wurde in erster Linie der funktionierenden Offensive zugeschrieben, die konzentrierte Arbeit im Spiel gegen den Ball aber immer etwas vergessen. Dabei kassierte Werder bis Mitte Oktober in den ersten acht Spielen nur acht Gegentore, was auch an der starken Restverteidigung um Moisander lag.

Nach einer etwas schwächeren Phase mit der Niederlagenserie im Herbst, einem unnötigen Platzverweis gegen die Bayern und einem schlechten Spiel in Dortmund stabilisierte sich Moisander schnell wieder und stand in der Rückserie vor einer neuen Herausforderung: In der Abwehrkette wollte Kohfeldt eigentlich nicht rotieren, von da ab wechselte der Nebenspieler von Moisander aber fast im Wochentakt.

Hier zeigten sich die Qualitäten des Spielers abseits seiner technisch-taktischen Fähigkeiten. Moisander blieb der Chef, stark in der Ansprache und in der Organisation und auch außerhalb des Platzes immer mit den richtigen Worten zur rechten Zeit. Moisander fand den Mittelweg zwischen Kümmern und Korrigieren, ging mal vorsichtig gerade mit den jüngeren Kollegen um und mal hart in der Analyse.

Moisanders Wert im Spiel mit dem Ball blieb unumstritten, als erster Aufbauspieler gerade über die starke linke Seite war der Finne enorm wichtig. Natürlich waren auch die Geschwindigkeitsprobleme bei Moisander nicht übersehbar und der eine der andere Wackler in direkten Duellen, wenn der Gegner mit ausreichend Tempo auf die Abwehrreihe zukam. In der Summe war Moisander aber erneut Werders stabilster und wichtigster Abwehrspieler.

Der Ausblick:

Niklas Moisander wird auch in der kommenden Saison gesetzt und Kohfeldts Abwehrchef sein. Er bleibt die Konstante in Werders Defensive und könnte mit einem Jahr Verzögerung doch noch Kapitän dieser Mannschaft werden.