Der große Wiesn-Rausch

Werder schießt die Bayern aus am 20. September 2008 der Allianz Arena – und das in der Münchner Oktoberfestzeit.

Etwas mehr als vier Jahre nach der Meisterschaft im Olympiastadion gelingt Werder ein erneutes Glanzstück in München. Bremen zerlegt die Bayern in deren eigenem Stadion in ihre Einzelteile – pünktlich zum ersten Wiesn-Wochenende schenkt Werder der Klinsmann-Truppe so richtig ein.

Nach 67 Minuten steht es dank der Treffer von Rosenberg (zwei), Özil, Naldo und Pizarro 5:0 für die Grün-Weißen, ehe die Bayern noch ein wenig das Ergebnis aufhübschen. Tim Borowski trifft doppelt zum 2:5-Endstand – auch der ist ein Bremer Jung.