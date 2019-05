„Der Fußball ist gerechter geworden“

Bremen hat zuletzt keine guten Erfahrungen mit dem Videobeweis gemacht. VAR-Chef Jochen Drees spricht im Mein-Werder-Interview über den Elfmeterpfiff für Bayern, die Handspielregel und Gerechtigkeit im Fußball.

Herr Drees, nach dem Pokalhalbfinale Werder gegen Bayern gab es Lob für die Reaktionen der Bremer. Haben Sie diese ebenfalls überrascht?

Das Lob bezog sich auf das faire Verhalten der Bremer Offiziellen - allen voran von Herrn Kohfeldt und Herrn Baumann - nach dem Spiel. Dieses war auch bei uns Schiedsrichtern intern ein großes Thema und wurde mit viel Respekt bedacht.

Im Laufe der Saison hat Werder häufiger über Schiedsrichter-Entscheidungen geklagt und sich mitunter benachteiligt gefühlt. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?

Das muss man deutlich unterscheiden. Nehmen wir das Pokalhalbfinale, da habe ich natürlich Verständnis für Kritik. Die Szene, die zum Elfmeter der Bayern führte, ist falsch beurteilt worden und hatte, da es ein K.-o.-Spiel war, leider unmittelbare Konsequenzen. Geht es jedoch um Ermessensentscheidungen auf dem Feld, beispielsweise bei einem vermeintlichen Handspiel, kommen Schiedsrichter und Vertreter der Vereine nicht immer auf den gleichen Nenner. Da entstehen Diskussionen, an deren Ende nicht immer eine Einigung steht. Aber das hat nichts mit Benachteiligungen zu tun.

Öffentlich sprechen Spieler, Trainer, Manager und Schiedsrichter häufig übereinander. Gibt es Ebenen, auf denen beide Seiten auch miteinander reden?

Ja, diese Wege existieren natürlich. Ein Austausch findet eigentlich permanent statt. Auch mit Frank Baumann habe ich mit etwas Abstand zum Pokalspiel ein ausführliches und sehr gutes Gespräch geführt. Diese Gespräche, die gemeinsame Analyse, ist extrem wichtig – für beide Seiten. Wir Schiedsrichter müssen die Sicht und Bewertung der Vereine kennen und uns damit auseinandersetzen. Und umgekehrt. Deshalb stehen wir im permanenten Austausch.

Die größte Kritik entfacht derzeit die unterschiedliche Auslegung des Handspiels: Mal wird etwas als Handspiel gewertet, mal nicht. Warum ist das so?

Das Handspiel ist aktuell sicher eine der größten Herausforderungen für uns Schiedsrichter. Da hilft der Video-Assistent leider nur bedingt, denn er hat diese Bewertung ja ebenfalls durchzuführen. Es gibt einen Regeltext, vorgegeben von der Fifa, der Grundlage der Entscheidungen ist. Dieser Text ist mit Beispielen gefüllt, mit Kriterien. Bestraft werden sollen absichtliche Handspiele. Fraglich ist jedoch, wann Absicht besteht und wie diese nachzuweisen ist. Letztlich müsste der jeweilige Spieler befragt werden, ob es sich bei seinem Handspiel um Absicht gehandelt hat. Ich unterstelle mal, dass die meisten das nicht sonderlich gerne einräumen würden.

Es braucht also möglichst genaue Regeln?

Wir müssen uns Kriterien bedienen, die eine Absicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen: Ist die Armhaltung natürlich? Verbreitert der Arm die Körperoberfläche? Ist die Hand oberhalb der Schulter? Wie ist der Bewegungsablauf? Wie ist die Entfernung des Balles zum Handspielort? Diese Kriterien sollen helfen, eine Entscheidung zu treffen. Sie sind aber nicht bewertet, es gibt also keine Rangfolge, was als stärkstes Argument gewertet werden soll.

Was hat das zur Folge?

Ein Schiedsrichter überprüft alle Kriterien und entscheidet für sich selbst, welches für ihn Vorrang hat. In einer scheinbar vergleichbaren Situation kann es also sein, dass für einen anderen Schiedsrichter ein anderes Kriterium im Vordergrund steht und er deshalb zu einer anderen Entscheidung kommt als sein Kollege. Für die breite Öffentlichkeit sind beide Situationen aber vergleichbar und scheinbar komplett identisch. Das ist unser Problem: die Nachvollziehbarkeit, wann welches Kriterium ausschlaggebend für das strafbare Handspiel ist.

Zur neuen Saison wird es veränderte Regeln geben. Wie wird sich das auswirken?

Das IFAB (International Football Association Board; Anm. d. Red.), das die Regeln macht, will die Natürlichkeit des Bewegungsablaufes in den Vordergrund rücken. Ein Kriterium für einen Strafstoß ist, ob sich Arm oder Hand zum Ball bewegen. Ein neues Kriterium wird sein, ob sich Arm oder Hand oberhalb der Schulter befinden. Und es wird künftig auch eine Schwarz-Weiß-Entscheidung beim Handspiel geben. Wenn beim Erzielen oder der Vorbereitung eines Tores der Ball mit der Hand berührt wird, zählt das Tor nicht. Es geht dabei dann nicht um die Frage der Absicht, sondern nur darum, ob der Ball die Hand berührt hat oder eben nicht.

Gibt es weitere Beispiele für Veränderungen?

Wenn ein Spieler in der Bewegung ist und aus nächster Nähe den Ball an die Hand oder den Arm bekommt, ohne es vermeiden zu können, wird es keinen Strafstoß geben. Wenn ein Spieler sich am Boden liegend mit der Hand abstützt und dabei den Ball an die Hand bekommt, ist das ebenfalls nicht mehr strafbar. Das Gleiche gilt, wenn ein Spieler köpft oder schießt und sich dabei selbst an Hand oder Arm trifft. Das defensive Handspiel wird nicht anders gelöst. Es gibt weiterhin verschiedene Kriterien, die zu beachten sind.

Also bleibt das menschliche Ermessen die Schwachstelle, und es wird weiterhin Diskussionen über Fehlentscheidungen geben?

Das ließe sich nur durch eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ändern. Also wenn jedes Handspiel strafbar wäre. Das würde aber vermutlich dazu führen, dass die Spieler vermehrt versuchen würden, dem Gegner an die Hand zu schießen, um einen Strafstoß zu bekommen. Das will aber doch niemand im Fußball. Wichtiger wäre es, dass wir klare Kriterien formulieren und diese dann anwenden.

Beinahe wöchentlich diskutiert wird auch über den Videobeweis. Wo liegen aus Ihrer Sicht die Schwachstellen?

Das muss man getrennt sehen, auch wenn es gerade in der emotional sehr aufgeladenen Schlussphase der Saison vielleicht schwererfällt. Im Großen und Ganzen machen die Video-Assistenten einen guten Job. Der Fußball ist eindeutig gerechter geworden. Ein Problem ist jedoch, dass die aktuelle Diskussion über Handspiele sehr stark in diesen Bereich hineinrutscht: Warum hat der Video-Assistent nichts gemacht? Aber der Video-Assistent kann dem Schiedsrichter auf dem Platz nur mitteilen, dass er den Verdacht eines strafbaren Handspiels hat und er dem Schiedsrichter empfehlen würde, sich die Situation in der Review-Area noch mal anzuschauen. Es gibt Bereiche, in denen wir uns noch weiter verbessern wollen. Beispielsweise in der Kommunikation: Hier ist wichtig, wie miteinander gesprochen wird. Daran arbeiten wir.

Ein oft gesagter Satz nach Spielen ist: „Wenn der Video-Assistent das nicht sieht, können wir ihn abschaffen." Macht der VAR den Fußball insgesamt gerechter oder nicht?

Es gibt eine Vielzahl an Fehlentscheidungen, die dank des Video-Assistenten korrigiert werden konnten: Tore, Abseits, Strafraumsituationen. Insofern, da kann ich mich nur wiederholen, macht der Video-Assistent den Fußball auf jeden Fall gerechter. Wir haben pro Saison circa 80 Situationen, die wir korrigieren können. Ohne Video-Assistent blieben diese 80 Situationen, die teilweise großen Einfluss auf das Spiel und das Ergebnis haben, falsch bewertet. Das wird häufig vergessen, weil die wenigen, ärgerlichen Fehler im Vordergrund der Medienberichterstattung stehen.

Verunsichert der Videobeweis die Referees?

Ganz klar nein. Egal mit welchem Schiedsrichter ich rede: Sie sind alle froh, dass es den Video-Assistenten als Unterstützung gibt, weil er hilft, Fehler zu minimieren.

Zur Person:

Jochen Drees (49) ist seit 2001 DFB-Schiedsrichter, seit 2005 leitet er Partien in der 1. Bundesliga. Der Mediziner fungiert nicht nur als Video-Assistent, sondern ist inzwischen der DFB-Projektleiter Videobeweis.