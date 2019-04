Der FC Bayern will Kruse nicht

Noch immer ist unsicher, ob Max Kruse Werder nach dieser Saison erhalten bleibt: Er soll auf Angebote von Topklubs warten. Nach der Absage von Gladbach haben sich nun auch die Bayern klar positioniert.

Für Werder ist klar: Der Verein möchte mit Max Kruse weiter zusammenarbeiten. Doch Kruse spielt auf Zeit, wie Sportchef Frank Baumann vergangene Woche bestätigte. „Wir wissen, was wir an ihm haben und er weiß, was er an uns hat. Es ist aber so, dass Max erst noch einmal abwarten möchte, ob nochmal ein absoluter Topklub in einer absoluten Topliga kommt.“ Und das seien mitnichten nur Spitzen-Vereine aus dem Ausland, schließlich gebe es auch Topklubs in der Bundesliga.

Tatsächlich hatte ein „vielleicht“ von Gladbachs Sportdirektor Max Eberl für erste Spekulationen gesorgt, ob die Borussen am Werder-Kapitän interessiert seien. Dies hat dann Eberl am Wochenende allerdings ausgeschlossen: „Max ist ein fantastischer Fußballer. Wir haben ihn hier zwei Jahre erlebt. Ich weiß, er wird seinen Weg weitermachen. Er wird noch einen großen Vertrag unterschreiben, aber nicht in Gladbach.“

Und nun hat auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge einem Kruse-Transfer eine klare Absage erteilt. Im Interview mit Mein Werder antwortete er auf die Frage, ob der FC Bayern von der Liste der Kruse-Interessenten zu streichen sei, schlicht und deutlich mit: „Ja.“

Pizarro hingegen hat der Bayern-Chef ein eindeutiges Angebot gemacht.

