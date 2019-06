Der Enttäuschte

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Martin Harnik.

Die Zahlen:

Martin Harnik kam mit der Empfehlung von zwölf Scorerpunkten aus Hannover - bei Werder reichte es in der ersten Saison aber nur für vier Tore und zwei Assists. Harnik stand nur in 18 Spielen auf dem Platz, wurde dabei neun Mal aus- und acht Mal eingewechselt und spielte nur ein einziges Spiel über die vollen 90 Minuten. Sowohl eine erstaunlich schwache Zweikampfquote von nur rund 34 Prozent und die Passquote von etwas mehr als 66 Prozent ragten dabei in negativer Hinsicht heraus.

Die Saison:

Eigentlich waren die Vorzeichen recht gut. Harnik kam als gestandener Spieler nach zwei starken Jahren in Hannover zurück nach Bremen, hatte als Kontrahenten die Youngster Milot Rashica, Johannes Eggestein und Joshua Sargent, dazu Teilzeitkraft Claudio Pizarro und den ebenfalls frisch gewechselten und mit WM-Nachwehen belasteten Yuya Osako. Aron Johannsson und Fin Bartels waren wegen ihrer Verletzungen erst gar keine Optionen.

Ein paar körperliche Probleme verhagelten Harnik aber die Vorbereitung und Start in die Saison, die auch in ihrem weiteren Verlauf mühselig und beschwerlich bleib für Harnik. Zwar schaffte er es immer wieder, Highlights einzustreuen und mit wichtigen Toren in besonders wichtigen Momenten wie im Schlüsselspiel gegen Düsseldorf oder später im Pokal in Dortmund der Mannschaft auch faktisch zu helfen. Die Umstellung auf das Bremer Spiel, gerade gegen den Ball, verlangte Harnik aber sehr viel ab.

Werders Angriff war der Mannschaftsteil, der dem Trainer die meisten Optionen bot und in dem Florian Kohfeldt die Rotation fast schon pflegte. Das traf Harnik in besonderem Maße, der sich dann auch wegen seiner Verletzungen nie so richtig in den Vordergrund spielen konnte und im Laufe der Zeit andere an sich vorbeiziehen sah. Im Sturmzentrum fühlt er sich am wohlsten, die Position ist in Werders Offensivspiel in der Art aber nicht zu vergeben. Und als Halbstürmer bringt er seine Qualitäten nicht so gut ein, wie sich das Kohfeldt und Harnik selbst wohl erhofft hatten.

Eggestein und Rashica haben ihn teilweise deutlich überholt, Pizarro wurde zum Joker für die letzten 15, 20 Minuten. In den letzten Wochen der Saison war der Routinier kaum noch ein Faktor und saß fast ausschließlich auf der Bank. Unterm Strich blieb deshalb eine unbefriedigende Comeback-Saison für den 32-Jährigen, der mit der Entwicklung der Mannschaft aus verschiedenen Gründen nicht immer mithalten konnte.

Der Ausblick:

Sportlich ruckelte es teilweise gewaltig, in der Kabine sah und sieht sich Harnik aber immer noch als Führungsspieler. Wie es für ihn bei Werder weitergeht, ist derzeit aber völlig offen. Zwar betonen Sportvorstand und Trainer, mit dem Spieler auch in der kommenden Saison zu planen - trotzdem bleibt da ein kleines Fragezeichen.