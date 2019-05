Der Durchstarter

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Milot Rashica.

Für Florian Kohfeldt war Milot Rashica schon „eine Riesenwaffe“, als es für den Angreifer noch nicht so gut lief. Nach einer schwierigen Hinserie mit einigen Tiefschlägen zündete der 22-Jährige dann nach der Winterpause tatsächlich und machte sich im internen Konkurrenzkampf zu einem unverzichtbaren Spieler - der er auch in Zukunft sein soll.

Die Zahlen

In seiner ersten kompletten Saison in der Bundesliga hat Milot Rashica einige sehr beeindruckende Werte aufzuweisen. 26 Einsätze, 19 davon von Beginn an, sind für einen jungen Spieler wie Rashica schon eine ganze Menge. Kein anderer Bremer Stürmer sprintete und dribbelte mehr, keiner hatte mehr Ballaktionen oder schoss öfter aus der Entfernung auf das gegnerische Tor. Neun Tore und fünf Assists machten ihn nicht zufällig zum zweitbesten Scorer nach Max Kruse - zwölf der 14 Scorerpunkte sammelte Rashica in seiner bärenstarken Rückrunde.

Die Saison

Wohl kein anderer Spieler im Bremer Kader musste so viele kleine und große Rückschläge einstecken, die Emotionen zügeln und Ruhe bewahren wie Rashica. Der Start war verheißungsvoll, mit einer Torvorlage und einem Last-Second-Tor in Frankfurt sicherte Rashica Werder in den ersten beiden Spielen drei Punkte. Aber schnell wurde Rashica neben Florian Kainz zu einem der Opfer der Findungsphase im Angriff. In der Offensive war die Hierarchie noch nicht klar ausgeprägt und Rashica fand sich immer mal wieder nur auf der Bank wieder oder schaffte es erst gar nicht in den Kader.

Seine Defizite im Spiel gegen den Ball waren ein Grund, warum Florian Kohfeldt einige Wochen auf Rashicas Dienste verzichtete. Der Trainer und sein Spieler führten viele Gespräche, auf dem Platz leitete Max Kruse teilweise lautstark an und langsam fand auch Rashica in die Spur. Es mischten sich unter die latente Aufbruchstimmung immer wieder auch unglückliche Momente, als er etwa gegen die Bayern schon zur Einwechslung bereitstand, dann aber aus taktischen Gründen doch nicht spielen durfte.

Und dann war da noch die Angst vor dem Toreschießen. In den Spielen unmittelbar vor der Winterpause vergab Rashica reihenweise beste Chancen und galt schon als Problemfall. Kohfeldts Hilfestellung und einschleifende Trainingsinhalte sorgten mit der Zeit aber für eine markant verbesserte Entscheidungsfindung vor dem Tor und die notwendigen routinierten Abläufe im Abschluss. Rashica nutzte die Gunst der Stunde und das Pech der anderen - Yuya Osako weilte beim Asiencup, Kainz wurde verkauft, Martin Harnik war verletzt, Fin Bartels noch nicht spielfit - und war plötzlich wichtig wie nie.

Der Ausblick

Milot Rashica ist in Bremen angekommen. Der Spieler bringt die lange vermisste Tiefe ins Spiel, ist als Umschaltspieler überragend, ist enorm schnell und kann für verschiedene Spielsituationen immer andere Lösungen bieten. Allerdings bleiben einige Dinge auch trotz der guten Entwicklung weiter ausbaufähig. Er begeht immer noch ein paar Fouls zu viel, die das eigene Pressing kaputtmachen und wirkt manchmal zu übereifrig und überdreht. Aber das ist auch normal für einen jungen Spieler. Rashica dürfte ein wichtiger Baustein in Werders naher Zukunft werden.