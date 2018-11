„Der Druck lastet jetzt auf dem Trainer“

Zum ersten Mal überhaupt hat Josh Sargent einem deutschen Medium ein Interview gegeben. Bei Mein Werder spricht der Stürmer über seine ersten Monate in Bremen und die Sehnsucht nach seinem Profi-Debüt.

Josh, die USA standen kurz vor einem Unentschieden gegen Italien, dann fiel das Gegentor in der 94. Minute. Enttäuschend für Sie, aber absolut verdient für den Gegner, oder?

Wir haben über einen Großteil des Spiels nur verteidigt. Es ist wichtig, dass wir diese 30 Sekunden auch noch konzentriert zu Ende verteidigen. Deshalb ist es allein unser Fehler gewesen, wir hätten das Unentschieden über die Runden bringen müssen. Wir werden daraus lernen und dann geht es weiter.

Einer Ihrer Gegenspieler war Leonardo Bonucci von Juventus Turin. Verspüren Sie jemals einen Anflug von Angst, wenn es gegen Weltklasse-Verteidiger geht?

Du respektierst solche Spieler, aber gleichzeitig bist du hier, um zu gewinnen und alles zu geben. Diese Mentalität brauchst du einfach auf diesem Level.

Wo sehen Sie sich am Ende Ihres ersten Jahres als A-Nationalspieler der USA?

Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber wenn wir ehrlich sind: Noch habe ich im Prinzip nichts erreicht. Das war nur der Anfang. Jetzt hoffe ich, dass es weitergeht und ich es noch besser machen kann in den nächsten Jahren.

Ihre Situation ist sehr ungewöhnlich: Das war ihr sechstes Länderspiel, aber für Werders Profis haben Sie noch kein Pflichtspiel absolviert. Wie gehen Sie damit um?

In dieser Situation muss ich einfach so hart weiterarbeiten, wie möglich. Wann immer Flo (Trainer Florian Kohfeldt, Anm. d. Red.) der Meinung ist, dass die Zeit gekommen sei, werde ich bereit sein. Er hat ja auch schon in Interviews angedeutet, dass ich sehr nah dran bin am Kader. Wir schauen von Tag zu Tag. Erstmal muss ich mich gegen all die anderen Stürmer durchsetzen.

Sie stehen in Bremen trotzdem schon sehr im Fokus. Spüren Sie einen gewissen Druck oder treibt Sie das an?

Druck spüre ich nicht wirklich. Ich denke, dass der jetzt auf dem Trainer lastet. (schmunzelt) Ich tue alles, was ich kann, um zu zeigen, dass ich in der ersten Mannschaft spielen kann. Wie gesagt: Wenn er bereit ist, werde ich bereit sein.

Abseits des Sportlichen: Wie haben Sie sich eingelebt in Bremen?

Meine Freundin wohnt jetzt mit mir zusammen. Ich hatte sicherlich einen schwierigen Start, einen Kulturschock. Aber ich fühle mich mittlerweile sehr wohl und bin sehr zufrieden.

Noch ist 2018 nicht ganz vorbei, aber welche Ziele können Sie jetzt schon für 2019 formulieren?

Wenn nicht schon dieses Jahr, will ich nächstes Jahr definitiv ein fester Bestandteil des Profikaders werden. Dann will ich weiter in die Nationalmannschaft berufen werden und weiter meine Tore schießen.

Am Donnerstag steigen Sie bei Werder wieder ins Training ein – um sich auf das Spiel der zweiten Mannschaft gegen Hamburgs U23 vorzubereiten oder aufs Bundesligaspiel der ersten gegen Freiburg?

Das werden wir sehen. (schmunzelt)

Hier gibt es das komplette Interview inklusive deutscher Untertitel: