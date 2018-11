Der Drei-Millionen-Euro-Vorschlag

Zehn Jahre nach Beginn des Prozesses um Ivan Klasnics Niereinleiden ist ein Ende noch immer nicht absehbar. In zweiter Instanz empfiehlt das Oberlandesgericht nun einen Vergleich über drei Millionen Euro.

Ivan Klasnic kommt als Erster. Begleitet von seinem Anwalt trifft der ehemalige Werder-Stürmer um 9.30 Uhr am Justizzentrum Am Wall ein. Er trägt einen grauen Anzug, ein blaues Hemd und lächelt, als die wartenden Journalisten ihn begrüßen. Auch als die Verhandlung eine halbe Stunde später beginnt, ist Klasnic als Erster an der Reihe. Er erzählt davon, wie es ihm geht. Davon, dass er seit elf Monaten mit einer neuen Niere lebt, es ist die dritte Spenderniere seit Anfang 2007. Er erzählt davon, dass er 20 Tabletten am Tag nehmen muss, „zwölf morgens, acht abends“, und dass er in diesen Momenten immer wieder an die Krankheit denken muss. Dass die 18 Monate Dialyse-Behandlung zwischendurch „eine sehr schlimme Zeit“ waren, und dass er jetzt „Frührentner“ sei, „sozusagen“, und versuche, als Spielerberater Fuß zu fassen, „aber das ist nicht einfach“. Klasnic ist 38.

Es sind bewegende Momente, wenn Klasnic in Saal 7 vor dem Oberlandesgericht spricht, denn in diesen Momenten wird der Mensch sichtbar, um den es in diesem Fall geht, der die Gerichte nun schon seit mehr als zehn Jahren beschäftigt. Einmal sagt Klasnic: „Ich will nicht jammern, aber man muss sich vorstellen, dass ein Mensch wie ich jeden Tag um sein Leben kämpfen muss, weil jemand anderes nicht aufgepasst hat.“

Verwirrung um ärztliche Zuständigkeiten

Dieser Jemand, das sind nach Klasnics Auffassung die Ärzte Götz Dimanski und Manju Guha. Dazu kommt ein dritter Beteiligter ins Spiel, ein externer Internist, an den Dimanski den Spieler Klasnic im Jahr 2002 überwiesen hatte, nachdem erstmals auffällige Werte beim Stürmer aufgetaucht waren. Klasnic wirft den Ärzten vor, seine Nierenerkrankung grob fahrlässig nicht erkannt beziehungsweise nicht richtig behandelt zu haben.

In erster Instanz hatte Klasnic vor einem Jahr vom Landgericht Bremen Recht bekommen. 100 000 Euro Schmerzensgeld sowie Anspruch auf Schadensersatz und Verdienstausfall für das Jahr 2007 hatten die Richter Klasnic zugesprochen. Dagegen hatten die beklagten Ärzte Berufung eingelegt, weswegen man sich nun am Freitag vor der nächsthöheren Instanz erneut traf.

Im Kern geht es um die Frage, welcher Arzt welche Verantwortung trägt, beziehungsweise wie sehr sich ein Arzt auf das Urteil eines Kollegen verlassen darf. Dimanski, damals Mannschaftsarzt bei Werder, macht das Facharzt-Prinzip für sich geltend, das heißt, dass er sich auf das Urteil eines Kollegen verlassen darf. Guha, eine Internistin, sagte, dass sie zu keiner Zeit mit einer solchen Erkrankung gerechnet hätte. „Die Spieler sind in der Regel gesund. Man erwartet nicht, dass jemand krank ist“, sagte Guha.

Das Gericht hatte dazu einen Sachverständigen bestellt. Fast zwei Stunden lang musste sich Dr. Arno Kerling, ein Internist aus Hannover, den Fragen der Richter sowie der Anwälte stellen. Kerling kommt zu dem Ergebnis, dass alle Beteiligten Fehler gemacht haben, darunter „zwei grobe“. Diese groben Fehler sieht Kerling bei Guha und dem externen Internisten, eine „Fehldiagnose“ nennt der Sachverständige den Befund, der von dem Internisten an Dimanski übermittelt wurde. Das würde Dimanski zumindest zum Teil entlasten. Diese Einschätzung brachte Klasnics Anwalt auf die Palme. „Das ist Kollegenschutz“, sagte Matthias Teichner zu den Ausführungen des Gutachters.

Fehlgeschlagene Kommunikation

Je länger die Verhandlung dauerte, desto deutlicher wurde, dass jeder der Mediziner sich auf den anderen verlassen hat, und dass insgesamt zu wenig miteinander gesprochen wurde. Der Leidtragende ist Ivan Klasnic, und das nun schon seit vielen Jahren. Ein Urteil sprach das Gericht nach fast siebenstündiger Verhandlung nicht, stattdessen gab es eine Empfehlung ab. „Es ist dringend geboten, darüber nachzudenken, sich zu verständigen“, sagte Richter Peter Lüttringhaus und machte einen Vorschlag. Demnach soll Klasnic zu den 100 000 Euro Schmerzensgeld drei Millionen Euro Schadensersatz erhalten, den die drei Beteiligten – Dimanski, Guha und der externe Internist beziehungsweise deren Versicherungen – aufbringen müssten.

„Denken Sie darüber nach“, sagte Lüttringhaus in Richtung aller Parteien und direkt an Klasnic gerichtet: „Vielleicht sind Sie an einem Vergleich interessiert, weil man nicht weiß, wie es Ihnen in zehn Jahren geht.“ Tatsächlich scheint es nicht ausgeschlossen, dass der Prozess andernfalls noch viele Jahre dauern wird. Das Gericht denkt darüber nach, einen neuen Sachverständigen einzuschalten. Bis der ein neues Gutachten erstellt hat, könnten bis zu zwei Jahre vergehen. Klasnics Anwalt sagte zum Vergleichsvorschlag des Gerichts: „Wir werden darüber nachdenken.“ Klasnic selbst wirkte weniger begeistert. Gelächelt hat er nicht mehr, als er das Gerichtsgebäude verließ.