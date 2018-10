Das Mein-Werder-Gewinnspiel ist vorbei, die Karten für Werders Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr) haben einen glücklichen Abnehmer gefunden. So lautet das Lösungswort.

In unserem Gewinnspiel haben wir in der vergangenen Woche nach einem ehemaligen Werder-Profi gesucht. Wer die Hinweise richtig gedeutet hat, wusste auch, nach welchem: Tim Borowski, der aktuelle Co-Trainer von Florian Kohfeldt. Die Karten für das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (18 Uhr) haben wir dem Gewinner per Post zugeschickt.