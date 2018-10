Der Außenseiter aus der Spitzengruppe

Werder ist stark in die Saison gestartet, Schalke nicht. Am kommenden Sonnabend treffen beide Teams aufeinander. Für die Bremer sind die Gelsenkirchener der vielleicht erste echte Prüfstein. Oder doch nicht?

Der Blick auf die Tabelle, er erfreut die Werder-Fans noch immer. Platz vier - so schön sah es für die Bremer schon lange Zeit nicht mehr aus. Hat die Mannschaft dabei nun von einem vermeintlich einfachen Auftaktprogramm profitiert oder steckt doch etwas mehr dahinter? „Ich fand schon, dass wir ein, zwei Mannschaften bisher hatten, die ich nicht zur Laufkundschaft zählen würde“, betonte Florian Kohfeldt am Donnerstag im Laufe der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schalke 04 (Sonnabend, 18.30 Uhr).

Werders Coach nannte beispielhaft Teams wie Hertha BSC oder den VfL Wolfsburg, auch die Partien gegen Eintracht Frankfurt oder den FC Augsburg seien alles andere als einfach gewesen. Mit anderen Worten: So richtig beginnt die Saison für seine Mannschaft nicht erst jetzt, wo drei Gegner der nächsten vier Spiele Schalke 04, Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach heißen. Also vermeintliche Schwergewichte der Bundesliga. Dennoch sticht für Kohfeldt das Duell in Gelsenkirchen hervor. „Klar ist, dass vom Namen und der individuellen Qualität her jetzt ein Kader auf uns zukommt, der Champions League spielt“, sagte er. „Aber wir freuen uns darauf, wollen die Herausforderung annehmen und auf Schalke gewinnen.“

Außenseiterrolle bei Werder

Die Gastgeber sind alles andere als optimal gestartet, mit sechs Zählern belegt das Team von Trainer Domenico Tedesco derzeit Platz 15. Trotzdem ernennt Florian Kohfeldt seine Mannschaft zum Außenseiter. Nicht nur aus psychologischen Gründen - zumindest offiziell. „Wenn man sich die Kader anguckt, ist Schalke der klare Favorit. Da brauchen wir nicht drumherum zu reden“, sagte der 36-Jährige und schob lächelnd hinterher: „Aber das heißt ja nicht, dass sie das Spiel gewinnen.“ Denn, und das haben die vergangenen Wochen eindrucksvoll bewiesen: „Wir sind in der Lage, auch ein paar ganz gute Dinge auf den Platz zu bringen.“

Davy #Klaassen spricht über den Teamspirit innerhalb der #Werder-Mannschaft. Frei übersetzt: "Wir sind hungrig!" pic.twitter.com/blVhg7L1OF — Mein Werder (@WK_MeinWerder) 18. Oktober 2018

Genau daran hat Kohfeldt gearbeitet, genau daran haben seine Spieler gearbeitet. Die ersten Ergebnisse dieses Prozesses gefallen ihm. „Wir haben eine gewisse Weise im Spiel mit dem Ball entwickelt und haben eine klare Idee davon, wie wir schnell umschalten wollen“, sagte der Bremer Coach. „Ich finde aber auch, dass wir im Spiel gegen den Ball in den ersten Wochen einen klaren Schritt gemacht haben. Das war etwas, was für mich fast am wichtigsten war.“

Weit über den Erwartungen

Und eben weil diese Entwicklung einen bislang guten Verlauf genommen hat, steht für Florian Kohfeldt auch fest: „Ich bin der Meinung, dass wir die Leistung, die wir bislang gebracht haben, auch konstant über einen längeren Zeitraum bringen können“, sagte er. „Ob das auf Dauer reicht, um im Schnitt weiterhin so viele Punkte zu holen wie bislang, steht auf einem anderen Blatt. Man darf nicht vergessen, dass es das eine oder andere Spiel gab, das anders hätte ausgehen können.“

Eben deshalb bleibt der vierte Tabellenplatz auch das, was er für Werders Verantwortliche schon seit Wochen ist: eine schöne Momentaufnahme. „Wenn wir am Ende der Saison nicht Vierter sind, ist das alles andere als eine Enttäuschung“, sagte Kohfeldt. „Da wo wir jetzt stehen, das ist für den Moment sensationell und weit über unseren Erwartungen.“

