In der Länderspielpause geht es bei den Werder-Profis etwas lockerer zu: Max Kruse etwa fand Zeit, einige Fan-Fragen in seiner Instagram-Story zu beantworten.

Steht der übernächste Werder-Torjäger schon in den Startlöchern? Gut möglich: Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde bestätigte Teamkapitän Max Kruse zumindest schon einmal, dass sein Sohn Lauro Maxim auch bereits fleißig gegen den Ball tritt. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, beantwortete der 30-Jährige die Fan-Frage in seiner Story. Ob Kruse Junior der Mannschaft von Florian Kohfeldt allerdings zeitnah eine Hilfe sein kann, darf angezweifelt werden: Bei allem in die Wiege gelegten Talent ist der Achtjährige den körperlichen Anforderungen der Bundesliga wahrscheinlich noch nicht gewachsen.

Klar ist aber: Früh übt sich, wer hoch hinaus möchte. Kruse selbst zumindest schnürte bereits im frühen Kindesalter seine ersten Fußballschuhe. „Seit ich vier Jahre alt bin“ sei er dabei, verriet der Stürmer. Wie lange die aktive Karriere von Kruse noch weiter geht, ist derzeit ungewiss – Teamkollege Claudio Pizarro macht allerdings vor, dass gerade ein technisch starker Angreifer noch bis ins hohe Fußballeralter sportlich weiterhelfen kann. Der Peruaner wird am 3. Oktober 40 Jahre alt. Kruses Einschätzung zu Pizarro? Ein einziges Wort: „Legende“.