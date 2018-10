Der Altmeister macht's

Viele Werderaner haben sich für den „Man of the Match“-Titel gegen Bayer Leverkusen nicht aufgedrängt, einer machte dann doch recht deutlich das Rennen: Claudio Pizarro, mit 40 Jahren immer noch treffsicher.

Er kann es noch: Claudio Pizarro trifft ein Jahr und sieben Monate nach seinem letzten Treffer für Werder erneut im heimischen Weserstadion. Dem 2:6 gegen Leverkusen, gegen die Pizarro auch sein vorhergehendes Werder-Tor geschossen hatte, fügte der Peruaner so allenfalls eine Randnotiz hinzu, aber angesichts des defensiven Debakels reichte dieser eine Glanzmoment, um Pizarro souverän zum „Man of the Match“ werden zu lassen. Über 1500 Nutzer votierten für den 40-Jährigen, Davy Klaassen sammelte immerhin noch 452 Stimmen. Der Beste vom Rest: Theodor Gebre Selassie mit 154 Stimmen.

Die Ergebnisse der Abstimmung im Überblick: