Dem Ideal schon ganz nah

Werder hat in einem mitreißenden Heimspiel gegen Leipzig auch in der Schlussphase voll auf Sieg gespielt. "Das ist der Fußball, den wir sehen wollen", sagt Sportchef Frank Baumann.

Der Däne Thomas Delaney kann schon bemerkenswert gut Deutsch sprechen, aber am Sonntag fehlte ihm schlicht die Kraft dazu. „Ich bin echt platt“, sagte Werders Mittelfeldspieler in bestem Englisch, als er sich kurz nach dem Abpfiff den Bremer Journalisten stellte. Im folgenden Gespräch bezeichnete er das 1:1 gegen RB Leipzig unter anderem als „Kick-and-run-Game“, wofür es im Deutschen vermutlich kein schöneres Wort gegeben hätte. „Wir können stolz auf uns sein“, sagte Delaney, aber viel mehr hatte er auch nicht hinzuzufügen. „Wir sind so viel gelaufen, ich kann mich gerade nur noch an zwei, drei Szenen aus dem Spiel erinnern. Ich bin noch im Tunnel.“

Delaneys Erschöpfung war nur allzu verständlich. Wenige Minuten zuvor hatte Werder in einer mitreißenden Schlussphase noch einmal alles nach vorne geworfen, hatte alles aus sich herausgeholt, um doch noch zum Sieg zu kommen. Werder hatte sich beim Spielstand von 1:1 nicht dazu entschieden, den Punkt zu sichern, nicht einmal, nachdem Leipzig ebenfalls noch ein, zwei gute Möglichkeiten hatte. Nein, Werder war volles Risiko gegangen. „Wir haben bis zum Schluss auf Sieg gespielt“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. „Das ist der Fußball, den wir sehen wollen.“

Es ist auch der Fußball, den Florian Kohfeldt spielen lassen will. Immer mutig, immer auf Sieg, auch auf die Gefahr hin, dass ein Spiel mal durch ein spätes Gegentor verloren geht. Gegen Leipzig wäre das beinahe passiert, als Timo Werner nach einem Konter plötzlich frei vor Torhüter Jiri Pavlenka auftauchte, dieser aber stark parierte (85.). „Irgendwann wird Timo Werner in so einem Spiel das Tor schießen, beispielhaft gesprochen“, sagte Kohfeldt, „und dann werden wir so ein Spiel auch mal verlieren. Aber ich glaube einfach, dass es mehr Spiele geben wird, in denen wir uns am Ende belohnen. Und dafür wollen wir stehen.“

Ein neues Bremer Selbstverständnis

Diese Gewinnermentalität hat Kohfeldt vom ersten Tag an vorgelebt, und ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme hat sie sich deutlich spürbar auf die Spieler übertragen. „Ich glaube, wir spielen so guten Fußball, dass wir jeden Gegner schlagen können“, sagte Max Kruse. „Wir haben gegen einen Champions-League-Anwärter gespielt“, ergänzte Delaney, „und natürlich wollten wir gewinnen, wir spielen immer auf Sieg. Deshalb hätte ich mir einen Last-Minute-Treffer auch so sehr gewünscht.“

Das Tor in letzter Minute aber blieb den Bremern verwehrt, obwohl sie am Ende noch zweimal gefährlich vor das Leipziger Tor gekommen waren. Doch zunächst scheiterten Ishak Belfodil und Nik­las Moisander, der bereits das 1:0 erzielt hatte, bei einer Doppelchance (88.). Und in der Nachspielzeit köpfte Belfodil knapp am Tor vorbei.

Richtig unzufrieden waren Baumann und Kohfeldt mit dem Unentschieden aber natürlich auch nicht. Zumal es beiden – neben dem Klassenerhalt natürlich, der rein theoretisch immer noch nicht perfekt ist – ja auch um etwas anderes geht: die langfristige Entwicklung. Und die scheint bei Werder zu stimmen. „Wir haben auch gegen Leipzig gezeigt, dass wir gegen richtig gute Mannschaften eine gewisse Dominanz auf den Platz bringen können“, sagte Baumann, dem speziell die erste Halbzeit gefallen haben dürfte. Da diktierten die Bremer das Geschehen auf dem Rasen, bewegten den Ball sicher in den eigenen Reihen, kamen zu zahlreichen guten Möglichkeiten – und ließen hinten kaum etwas zu. „Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden“, sagte Kohfeldt, „wir hätten nur höher führen müssen.“

Wohin die Bremer aber noch wollen, zeigte sich besonders nach dem Seitenwechsel. Leipzig hatte taktisch umgestellt, kam besser ins Spiel und zum Ausgleich. Werder aber reagierte darauf nicht mit Vorsicht, wie es wohl die meisten Mannschaften in dieser Situation getan hätten, sondern mit einem neuen Angriffsplan. Kohfeldt ließ seine Mannschaft noch offensiver spielen, weil er das Gefühl hatte, „dass jetzt ein Impuls kommen muss. Ich fand, dass wir den Jungs das Gefühl geben sollten, dass wir wieder handeln. Die 20 Minuten nach der Pause haben wir nur reagiert, und das wollen wir nicht.“

Noch ein Stück hinter den Spitzenklubs

Werder drückte dem Spiel wieder seinen Stempel auf, auch wenn es nicht mehr zum Sieg reichen sollte. Das unterscheidet Werder dann doch von einem Topklub, weshalb Kohfeldt auch nichts davon wissen wollte, dass seine Mannschaft inzwischen auf Augenhöhe mit den Spitzenteams auftrete. „Nein, nein, wir sind weit davon entfernt, ein Spitzenteam zu sein“, sagte er, „dazu gehört Konstanz über Monate und Jahre.“

Das stimmt natürlich, andererseits spielen die Bremer nun schon eine ganze Weile ziemlich konstant guten und erfolgreichen Fußball. In 20 Bundesligaspielen unter Kohfeldts Leitung hat Werder 32 Punkte geholt, nur drei Mannschaften (Bayern, Schalke und Leverkusen) waren in diesem Zeitraum noch erfolgreicher. „Aber die Kohfeldt-Tabelle ist halt nicht die wahre Tabelle“, sagte Werders Trainer, „ich orientiere mich an der Realität, und da sind wir Zwölfter.“