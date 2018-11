Delaney-Wechsel zum BVB am Freitag fix

Zieht es Thomas Delaney doch in die Bundesliga? Wie die "Welt" berichtet, steht der Däne vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent Dortmund. Der Wechsel soll angeblich am Freitag bekannt gegeben werden.

Anstatt in der Premier League könnte Thomas Delaney in der kommenden Saison weiterhin in der Bundesliga spielen. Aber nicht bei Werder, sondern bei Borussia Dortmund. Wie die "Welt" unter Berufung auf Quellen aus dem Verantwortungsbereich von Werder vermeldet, steht der Däne kurz vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten.

Die Ablösesumme soll 24 Millionen Euro betragen. Weitere drei Millionen sollen fällig werden, wenn der BVB in der kommenden Saison die Champions League erreicht. Sofern kein höheres Angebot eines anderen Vereins für den dänischen Nationalspieler eintrudelt, soll der Transfer am Freitag bekannt gegeben werden.

Nach Informationen von MEIN WERDER stehen Werder und der BVB tatsächlich in Verhandlungen, sind aber noch weit von einer Einigung entfernt.

