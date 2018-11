Delaney-Wechsel entscheidet sich frühestens kommende Woche

Geht Thomas Delaney nach Dortmund? Wann gibt es Klarheit? Laut "Ruhr Nachrichten" gestalten sich die Verhandlungen zwischen Werder und dem BVB zäh. Frühestens kommende Woche gebe es eine Entscheidung.

Ganz so schnell geht es nun wohl doch nicht. Thomas Delaney möchte zwar gerne zu Borussia Dortmund wechseln, das hat er mit seiner Liebesbekundung für den BVB im dänischen "Ekstra Bladet" klar gemacht. Werder und die Dortmunder müssen sich aber trotzdem noch einigen. Eine Entscheidung über Delaneys Wechsel werde daher frühestens in der kommenden Woche fallen, schreiben die "Ruhr Nachrichten".

Weiter heißt es, dass der BVB die rund 25 Millionen Euro Ablösesumme, die Werder fordert, aktuell nicht zahlen möchte. Das deckt sich mit den Informationen von MEIN WERDER. Ohne den Namen Delaney zu nennen, wetterte Dortmunds Manager Michael Zorc in der "Bild": „Es werden mittlerweile ständig Phantasie-Preise und aufgeblähte Preis-Vorstellungen aufgerufen, die vor allem mit uns in Verbindung gebracht werden.“

Es gibt also noch reichlich Verhandlungsbedarf. Geklärt haben soll sich die Personalie Delaney bis zum Beginn der Weltmeisterschaft am 14. Juni. Das ist laut "Ruhr Nachrichten" der Plan des BVB, und das hatte sich auch Delaney gewünscht, der mit Dänemark an der WM teilnimmt und dann alles geregelt haben möchte.

