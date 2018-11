Delaney-Ablöse: 20 plus 3 Millionen

Der Transfer von Thomas Delaney zum BVB steht vor dem Abschluss. Am Donnerstagabend werden die Klubs nach Informationen von MEIN WERDER Vollzug melden. Die Ablöse liegt bei 20 plus 3 Millionen Euro.

Es ist der Abschluss eines Pokers, in dem die Bremer am Ende die Bedingungen diktiert haben. „Wir haben unsere Vorstellungen hinterlegt. Alles Weitere liegt an Dortmund. Dortmund ist jetzt am Zug“, hatte Frank Baumann am Mittwochabend noch gesagt. Diesen Zug hat die Borussia nun getätigt, und dafür haben sie viel Geld gezahlt.

Nach Informationen von MEIN WERDER liegt die Ablöse bei 20 Millionen Euro, das ist aber nur die Basissumme. Hinzu kommen variable Zahlungen, die in diesem Fall an die Teilnahme in der Champions League gekoppelt sind, also mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Dadurch könnten bis zu weitere drei Millionen Euro fällig werden. Aus Bremer Sicht ein bemerkenswert gutes Geschäft, vor eineinhalb Jahren hatten sie Delaney für zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen gekauft. Allerdings muss Werder 15 Prozent der Ablöse an den früheren Klub aus Kopenhagen weiterreichen.

Zorc wollte Transfer unbedingt vor der WM perfekt machen

Auch nach Abzug dieser Summe bleibt der Verkauf für Werder ein Erfolg, der Preis dürfte deutlich über dem tatsächlichen Marktwert liegen. Bemerkenswert ist die Summe auch, da nach Informationen von MEIN WERDER neben Dortmund lediglich der englische Premier-League-Klub Brighton& Hove Albion ein konkretes Angebot vorgelegt hatte. Große Klubs aus England waren nicht interessiert, ein Wettbieten um Delaney hat es also nicht gegeben.

Michael Zorc, der auf Dortmunder Seite die Verhandlungen führte, wollte den Transfer unbedingt vor der WM festzurren, um den weiteren Umbau des Kaders voranzutreiben. Delaney war ebenfalls an einem schnellen Geschäft interessiert, um sich ganz auf die Weltmeisterschaft konzentrieren zu können. Beides spielte Werder in die Karten. Für Frank Baumann bedeutet die frühe Einigung Planungssicherheit, er kann sich jetzt zügig an die nächsten Bremer Neuzugänge machen. Die frischen Millionen sollen für zwei Verstärkungen im Mittelfeld angelegt werden sowie einen Rechtsverteidiger. Es ist gut möglich, dass Baumann auch da bald Vollzug meldet.