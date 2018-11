Delaney, der Wechselwillige

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – diesmal ist Thomas Delaney an der Reihe.

Thomas Delaney ist Werders Zweikampfmonster, ein sogenannter Mentalitätsspieler, das belegen die Zahlen dieser Saison. Aber Thomas Delaney ist auch der Spieler, der am liebsten nach England wechseln würde. Seine Zukunft wird das Werder-Thema der WM-Tage sein.

Jetzt denkt Thomas Delaney erst mal nur an Mexiko. Eine Woche bevor Dänemark bei der WM in Russland ins Turnier startet, testet die Nationalmannschaft gegen Mexiko. Wenn bis dahin alles normal läuft, dann wird Thomas Delaney sowohl gegen Mexiko als auch im ersten WM-Gruppenspiel gegen Peru in der Startelf der Dänen stehen. Brighton, Tottenham, auch Dortmund oder Schalke werden dann für kurze Zeit kein Thema sein. In den vergangenen Wochen verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendeinem Klub Interesse an der Verpflichtung Delaneys nachgesagt wurde. Der Vertrag des Spielers läuft in Bremen noch bis 2021.

Mehr noch als bei den übrigen Bremer WM-Fahrern Milos Veljkovic und Ludwig Augustinsson werden die Scouts und Manager der anderen Klubs darauf schauen, wie sich Delaney bei der WM präsentiert. Die Zukunft von Thomas Delaney wird vermutlich das Werder-Thema während der WM-Tage sein. Ob Delaney Bremen anschließend verlässt oder nicht, ist allein eine Frage des Geldes. 20 Millionen Euro sind das Mindeste, was Werder an Ablöse einnehmen will. Solange in Russland gespielt wird, darauf haben sich die Verantwortlichen bei Werder verständigt, will man abwarten.

Je nachdem wie lange sich die Dänen im Turnier halten, wird Delaney Ende Juli oder in der ersten August-Woche zum Werder-Team stoßen. Mitte August schließt in England das Transferfenster, früher als sonst und in den meisten anderen Ländern. An dem Tag, an dem Delaney bei Werder wieder ins Training einsteigt, möchte Cheftrainer Florian Kohfeldt auch eine klare Aussage von Delaney: Entweder bleibt er eine weitere Saison, oder er geht. Eine ungeklärte Personalie namens Delaney soll Werders Saisonstart jedenfalls nicht belasten.

Delaneys Saison in Zahlen

31

So oft stand Thomas Delaney in der Bremer Startelf. Nur Theodor Gebre Selassie und Maximilian Eggestein wurden ebenfalls 31-mal in die erste Elf berufen. Damit ist Delaney zusammen mit den beiden Kollegen der Spitzenreiter unter den Bremer Feldspielern, was Startelfeinsätze angeht. Dabei wurde er nur einmal aus- und einmal eingewechselt. Insgesamt stehen also 32 Einsätze in der abgelaufenen Saison in der Statistik und dazu die imposante Zahl von 2796 Spielminuten. Nur vier Feldspieler der gesamten Liga verpassten übrigens keine einzige Minute: Christian Günter (SC Freiburg), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Naldo (Schalke 04) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart). Bei Werder gab es nur einen Spieler, der mehr Spielminuten auf dem Platz stehen durfte: Gebre Selassie kam auf 32 Minuten mehr als Delaney.

79

Delaney war so etwas wie das Zweikampfmonster bei Werder. 432 direkte Duelle gegen einen Gegenspieler konnte der Däne für sich entscheiden und lag damit im Bundesliga-Ranking auf Platz zwei hinter Augsburgs Caiuby. In der internen Werder-Rangliste kam in dieser Disziplin keiner auch nur annähernd an Delaney ran. Viele geführte Zweikämpfe führen fast automatisch auch dazu, dass Foulspiele unterlaufen. Hier erreichte Delaney eine zweifelhafte Bestmarke in der Bundesliga. Mit 79 Fouls beging er so viele wie kein anderer Spieler der Liga. Nur zwei Akteure kamen überhaupt über die 70-Fouls-Marke: Delaney und der Freiburger Janik Haberer (73).

377

An Maximilian Eggestein war (natürlich) kein Vorbeikommen, aber auch Delaneys absolute Laufleistung konnte sich sehen lassen. Insgesamt riss der 26-Jährige 377 Kilometer ab. Im Werder-Ranking reichte das für Rang zwei, im Bundesligavergleich immerhin auch noch zu Platz drei. Zwischen Eggestein und Delaney schob sich nur der Gladbacher Thorgan Hazard mit 381,5 Kilometern reiner Laufleistung. Im Schnitt kam Delaney auf rund 11,8 Kilometer pro Partie.

2176

Nicht nur die absolute Laufleistung Delaneys war top, sondern auch die entsprechende Intensität. Delaney kam auf insgesamt 2176 intensive Läufe. Das machte im internen Ranking Platz zwei und im Bundesligavergleich Platz zehn. Dazu kamen 641 Sprints, im Schnitt also rund 20 pro Partie – übrigens exakt so viele wie von Maximilian Eggestein.

Thomas Delaney…

…über seine Wechselpläne: „Es ist ein schmaler Grat, ehrlich und gleichzeitig dem Klub gegenüber respektvoll zu sein.“

…vor dem Nordderby: „Mein DHL-Mann meinte heute schon zu mir: ‚Samstag müsst ihr unbedingt gewinnen!‘“

…früh in der Saison: „Wir konzentrieren uns zu sehr darauf, nicht zu verlieren, als darauf, zu gewinnen.“

