Die „Deichstube“ hat niederländische Fußballer, die bereits in Deutschland gespielt haben, zu ihrer Meinung nach Davy Klaassen befragt - darunter sind Rafael van der Vaart und Nico-Jan Hoogma.

Rafael van der Vaarts Meinung über Davy Klaassens Wechsel zu Werder ist eindeutig. „Davy hat alles richtig gemacht“, sagte der frühere HSV-Profi, der seine Karriere in Dänemark ausklingen lässt, gegenüber der „Deichstube“. „Ich traue ihm zu, dass er sich in Bremen und Deutschland eher durchsetzt als in England“, so der Niederländer weiter. In Everton, wo Klaassen in der vergangenen Saison spielte, konnte er die Erwartungen nicht erfüllen, war meist nur Ersatz. Bei Werder wird das anders, da ist van der Vaart sicher: „Davy arbeitet im Zentralbereich und ist dabei enorm effektiv. Ihn zeichnet eine fantastische Sicherheit am Ball aus, er wird kaum Fehlpässe spielen.“

Auch Nico-Jan Hoogma hat die Leistungen von Klaassen genau im Blick. Muss er auch, schließlich ist der ehemalige HSVer mittlerweile Direktor beim holländischen Fußballverband. „Wir beobachten natürlich, wie sich Davy bei Bremen schlägt“, sagte er und machte Werders Profi leichte Hoffnung, bei entsprechenden Leistungen wieder für die Niederlande spielen zu dürfen: „Die Tür zur Nationalelf ist immer offen“, so Hoogma.

Den ganzen Artikel gibt es hier.