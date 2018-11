„Dass wir die Bayern schlagen, glaube ich nicht“

Im Interview mit der „Sport Bild“ äußert sich Ex-Werder-Manager Willi Lemke zum FC Bayern, Uli Hoeneß, der Kommerzialisierung im Fußball und der Qualität der TV-Übertragungen der Bundesliga.

Der FC Bayern steckt in der Krise: Schon neun Punkte Rückstand haben die Münchner auf den Erzrivalen aus Dortmund. Zuletzt verspielte der Rekordmeister gar zuhause eine Zwei-Tore-Führung gegen Aufsteiger Düsseldorf. Ex-Werder-Manager Willi Lemke ist jemand, der sich damit auskennt, gegen die Bayern zu gewinnen – der aktuellen Mannschaft des SVW traut er einen solchen Erfolg jedoch nicht unbedingt zu. „Dass wir die Bayern schlagen, glaube ich eher nicht“, gesteht der 72-Jährige im Interview mit der „Sport Bild“.

Die Krise der Bayern sei viel mehr eine Momentaufnahme, im Grunde sei das Team der Münchner dem Rest der Liga weit enteilt. Nicht so sehr an der Spitze sieht Lemke die Bayern im Umgang mit der Konkurrenz: Besonders Uli Hoeneß, mit dem sich Lemke nach Jahren der Rivalität eigentlich versöhnt hatte, habe zwar Respekt eingefordert, aber selbst ausgeteilt. „Zuletzt kam wieder der alte Uli Hoeneß durch“, drückt Lemke es aus, dem auch die Art und Weise, wie die Bayern mitten in der sportlichen Krise in einer außerordentlichen Pressekonferenz die Medien attackiert hatten, wenig zusagt: „Die Pressekonferenz war skurril. Ich war erschrocken.“

Problemfeld Übertragungsrechte

Kaum weniger Sorge bereitet Lemke die Tendenz, dass die wohlhabenden Vereine wie der FC Bayern im Verhältnis zum Rest der Liga so viel mehr an Fernsehgeldern erhielten. Das schade dem Wettbewerb. „Die Gier wird immer größer“, urteilt Lemke. „In allen Bereichen.“

Ausdrücklich nicht ausgenommen: Die TV-Übertragungen von Fußballspielen. Dabei stößt Lemke nicht nur sauer auf, dass für alle Spiele jedes relevanten Wettbewerbs in Deutschland mittlerweile zusätzliche Abos bei Eurosport und DAZN notwendig sind, sondern vor allem die Entwicklung bei Marktführer Sky: „Das Angebot ist schlechter geworden, aber sie verlangen einen höheren Preis“, beschwert sich Werders früherer Manager.

