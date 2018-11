Das Zelt vom Zillertal

Es war der große Hingucker an den ersten Tagen des Zillertal-Trainingslagers: das weiße Zelt am Rand des Platzes. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat nun erklärt, was genau darin passiert.

Auf dem riesigen Flachbildfernseher hätten sich in diesen Tagen sicher wunderbar die letzten Spiele der Fußball-WM verfolgen lassen. Oder die Tennis-Matches in Wimbledon. Das, was die Werder-Profis jeden Tag auf dem Bildschirm zu sehen bekommen, ist jedoch etwas ganz anderes. Der erwähnte Fernseher steht in einem blickdichten, weißen Zelt am Rande des Trainingsplatzes in Zell am Ziller. „Wir zeigen Übungen, die gleich trainiert werden, oder taktische Sequenzen. Außerdem haben wir jetzt auch schon Live-Bilder vom Training gezeigt, um den Jungs direktes Feedback zu geben“, sagt Trainer Florian Kohfeldt.

Die Idee, die Analyse der Einheiten näher an den Ort des Geschehens zu holen, hatte der Coach schon lange. Bereits im Wintertrainingslager in Algorfa gab es zu diesem Zweck einen Container, der sich allerdings nicht direkt neben dem Platz befand. Jetzt im Zillertal steht das weiße Zelt so nahe am Rasen, dass Kohfeldt die Spieler während der Einheiten immer wieder dorthin beordern kann. „Die Besprechungen im Seminarraum fallen dadurch weg. Ich höre von den Spielern, dass ihnen das direkte Feedback viel bringt“, betont Kohfeldt.

Analyse in Echtzeit

Damit die Bilder vom laufenden Training sofort auf dem Fernseher zu sehen sind, müssen die Video-Analysten Mario Baric, Pascal Schichtel und Rafael Kazior flinke Finger haben. „Die schneiden live mit“, verdeutlicht Kohfeldt. „Da bleiben ihnen nicht einmal fünf Minuten Zeit.“

Vom Dach der Schule neben dem Trainingsplatz filmen die Analysten das Training. „Wir haben eine Kamera, deren Livesignal wir auf den Computer im Zelt transportieren können. Wir können während der Einheit konkrete Schwerpunkte und Szenen schneiden“, schildert Mario Baric. „Die Trainer entscheiden dann, ob sie direktes Feedback geben oder erst nach der Einheit oder vor der nächsten Einheit mit der Mannschaft sprechen.“

Grundlage für diese Zusammenarbeit unter hohem Zeitdruck ist, dass sich das Trainerteam und die Analysten nahezu blind verstehen. Kohfeldt: „Mario und Pascal kenne ich seit drei Jahren. Rafael war mein Spieler in der U23. Sie sind bei jeder Trainingsbesprechung dabei und wissen genau, was ich will. Sonst könnten wir das nicht machen.“

Aus den Szenen, die die Analysten liefern, wählen die Co-Trainer Thomas Horsch und Tim Borowski einige Sequenzen aus. „Darüber informieren sie mich kurz. Wenn wir vor dem Fernseher stehen, sehe ich die Live-Bilder auch zum ersten Mal“, erzählt Kohfeldt. Der Trainer muss seinen Spieler dann also spontan erklären, was sie richtig oder falsch machen. „Aber natürlich dürfen sie Fragen stellen. Das möchte ich sogar“, betont er.

Kohfeldt achtet zudem darauf, dass er seine Spieler mit den Schulungen am Fernseher nicht überfordert. „Ich frage immer wieder nach“, sagt der Coach. „Keiner soll mit einem Fragezeichen im Kopf herumlaufen.“ Bislang komme die Neuerung aber durchweg gut an. Daher kann sich Kohfeldt sogar vorstellen, die sofortige Video-Analyse künftig auch beim Training in Bremen einzuführen. „Nicht jeden Tag, aber zum Beispiel beim Geheimtraining am Donnerstag, um Szenen vom nächsten Gegner zu zeigen.“

Ein weißes Zelt wie im Zillertal soll auf den Trainingsplätzen am Weserstadion allerdings nicht aufgestellt werden. „Andere Vereine, speziell im Ausland, machen so etwas schon lange. Die haben oft extra Unterstände für die Video-Analyse gebaut“, sagt Kohfeldt. In jedem Fall müssen die Begebenheiten so sein, dass nicht jeder auf den Fernseher schauen kann. „Das sind Grundlagen für uns“, unterstreicht Kohfeldt. „Die sollte nicht jeder sehen.“