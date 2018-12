Niklas Moisander will am Ende seiner Laufbahn unbedingt noch einmal nach Europa. Warum er sich in Bremen so wohlfühlt, erzählt der Finne im Interview mit „foxsports.nl“.

Niklas Moisander hat in seiner Karriere insgesamt 45 Europapokalspiele absolviert, alle für AZ Alkmaar und Ajax Amsterdam. Dem niederländischen Ableger von „Fox Sports“ hat er erzählt, dass er die Erfahrung, international zu spielen, gerne noch einmal machen würde. „Wenn wir unser Ziel erreichen und es in die Europa League schaffen, wäre das großartig. Ich habe in Holland sechs Jahre in Folge Europa League und Champions League gespielt, das sind immer tolle Spiele “, sagt der 33-Jährige in einem Videobeitrag.

„Das würde ich gerne mit Werder erleben, weil ich mich hier sehr verbunden fühle“, ergänzt Moisander. Dass der Finne sich so wohlfühlt in Bremen, liegt ganz offensichtlich auch an den Fans. „Du spürst, dass die ganze Stadt hinter dem Klub steht, geradezu besessen“, sagt Moisander. Im Abstiegskampf sei das nicht anders gewesen. Entsprechend viele Fan-Bilder sind in dem Beitrag zu sehen.

Doch nun lautet das Ziel nicht mehr nur Klassenerhalt, sondern Europa, und der Innenverteidiger ist mit seiner Erfahrung und seiner besonnenen Art ein Schlüsselspieler bei Werder. „Ich weiß, dass ich im Spiel oft sehr ruhig wirke, aber ich bin sehr emotional. Ich liebe es, Fußball zu spielen, und will unbedingt gewinnen“, sagt Moisander.

Den kompletten Beitrag mit niederländischem Sprecher und O-Tönen von Moisander auf Englisch gibt es hier.