Nach dem 2:6-Desaster gegen Bayer Leverkusen trösten die Werderaner der Blick auf die Tabelle und das Spiel mit dem Ball. Wiedergutmachung soll schon am Mittwoch im Pokal stattfinden.

Werder-Coach Florian Kohfeldt…

…über die Niederlage und ihre Gründe: „Wir haben einen Aspekt des Fußballspielens heute komplett vergessen, und das ist die Konterabsicherung. Jeder Konter der Leverkusener war direkt brandgefährlich, dazu hatten wir zwei, drei gefährliche Ballverluste im Aufbau. So ein Spiel tut weh, aber wichtig ist, was jetzt kommt. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir uns heute gegen ein starkes Bayer Leverkusen auch Chancen herausgespielt haben. Nur: Was die letzten Wochen gut war, war heute nicht gut.“

…über die Bremer Zukunftsaussichten: „Das wird uns nicht umwerfen. Wir wollen Mittwoch gegen Flensburg gewinnen, dann geht es am Sonntag nach Mainz, und wenn alles gut läuft, sind wir immer noch Vierter.“

…zur Entscheidung für drei Innenverteidiger: „Wenn du mit Dreierkette spielst, muss sich der ballferne Innenverteidiger auch trauen, ins Mittelfeld einzurücken. Wir hatten nicht den richtigen Druck auf den Ball. In der zweiten Halbzeit mit der Viererkette war das nicht anders. Aber wir müssen das jetzt akzeptieren – es waren auch zwei Eigentore dabei, das war einfach kein schöner Abend. Aber ich habe mit Ball auch gute Sachen gesehen. Hätten wir das 1:1 gemacht – und die Möglichkeiten dazu hatten wir – oder in Halbzeit zwei den Ausgleich, dann geht das hier auch anders aus.“

…zur Leistung von Marco Friedl: „Der Junge ist 19, hat in dieser Saison noch keinen Startelfeinsatz. Ich halte ihn für ein Riesentalent. In der Halbzeit habe ich ihn in den Arm genommen. Der Junge wird wiederkommen und ich werde weiter auf ihn setzen. An diesem Spiel wird Marco Friedl nicht kaputtgehen. Wenn er die richtigen Schlüsse daraus zieht, wird er daran wachsen.“

Maximilian Eggestein:

„Wir haben uns zu blöd angestellt. Wir haben vorne die Bälle verloren und hinten nicht gut abgesichert. Aber ich habe keine Sorge, dass so eine Niederlage die Mannschaft aus der Bahn wirft. Wir sind immer noch Vierter, und es ist ganz gut, dass wir am Mittwoch schon wieder spielen.“

Nuri Sahin:

„Ich hatte trotz allem das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit phasenweise gut im Spiel waren. Wir haben uns einfach auskontern lassen. Nach dem 2:3 waren wir dran, aber dann kriegen wir wieder zwei Konter. Die Niederlage ist bitter, wir müssen jetzt unsere Lehren daraus ziehen.“

Torschütze Claudio Pizarro:

„Man hat gemerkt, dass ein Spieler wie Moisander gefehlt hat. Über mein Tor freue ich mich aber trotzdem, das gibt mir Selbstvertrauen. Die Niederlage war natürlich hoch, aber sowas kann schon mal passieren.“

Sportchef Frank Baumann:

„Da hat eine Mannschaft, die zehn Jahre international gespielt hat, gegen eine Mannschaft gewonnen, die seit sechs Jahren gegen den Abstieg spielt.“

Bayer-Trainer Heiko Herrlich:

„Ich muss ehrlich zugeben, ich habe sie in einer anderen Aufstellung erwartet, aber die grundsätzliche Ausrichtung war uns bekannt. Werder ist unglaublich stark, Kruse ist schwer zu packen, dazu haben sie noch Eggestein und Klaassen. Wir wollten sie auskontern, und ich denke, das ist uns gut gelungen. Wir freuen uns riesig, dass wir gegen eine Topmannschaft mit einem überragenden Trainer sechs Tore geschossen haben.“