„Das wird die Spieler auf ein höheres Niveau heben“

Dieter Eilts hat seine komplette Karriere als Profi bei Werder verbracht. Zuletzt hat er Werders Fußballschule geleitet. Er bewertet das Prinzip der „Verzahnung im Trainerbereich“.

Florian Kohfeldt bringt es auf den Punkt. Die beste Spielphilosophie hilft nichts, wenn die handelnden Personen sie nicht mit Leben füllen, wenn die Trainer nicht überzeugt sind von dem, was vermittelt werden soll. Regelmäßige Sitzungen hierfür sind sicherlich notwendig. Aber in diesen Sitzungen sollte es um Entwicklungen gehen und nicht in erster Linie darum, wie das letzte Spiel ausgegangen ist.

Deshalb ist es absolut erforderlich, mit den hauptamtlichen Trainern im U-Bereich, Thomas Schaaf als Technischem Direktor, mit dem Trainerstab der Bundesligamannschaft und mit Frank Baumann als Hauptverantwortlichem eine einheitliche Spielphilosophie zu entwickeln. In dieser Runde muss es um die Art und Weise gehen, wie Werder Bremen Fußball spielen möchte. Die Beteiligten müssen sich mit Trainingsinhalten auseinandersetzen und diese von der Bundesligamannschaft beginnend auf die einzelne U-Mannschaften herunterbrechen. Es müssen Defizite der Spieler klar definiert werden und Übungsformen besprochen werden, die den Spieler in seiner Entwicklung vorantreiben und ihn besser machen.

Durch dieses intensive Miteinander sind meiner Meinung nach Hospitanzen nicht unbedingt erforderlich, aber sicherlich eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Was aber zwingend erforderlich ist: Dass sich zum Beispiel der Trainer der U17 so viele Spiele der U16 und U19 anschaut wie möglich. Dadurch holt er sich Informationen über Spieler, die nächstes Jahr eventuell in der U17, also in seiner Mannschaft, spielen. Und der Trainer kann seine Spieler noch besser auf den Leistungsstandard der U19 vorbereiten, wohin sie später wechseln.

Möchte Werder Bremen möglichst viele Spieler aus dem Leistungszentrum im Weserstadion sehen, muss die Entwicklung der Spieler und nicht das einzelne Spielergebnis im Vordergrund stehen. Ich glaube, dass Florian Kohfeldt und Thomas Schaaf gemeinsam neue, verbindliche Strukturen schaffen. Diese Strukturen werden der Entwicklung der Nachwuchsspieler guttun und die Spieler und somit die Nachwuchsarbeit bei Werder auf ein ganz anderes, auf ein höheres Niveau heben.

Ich jedenfalls drücke den Verantwortlichen für diese interessante, aber auch schwierige Aufgabe die Daumen und warte wie alle Werder-Fans gespannt auf die nächsten Spieler aus dem Leistungszentrum, die mit ihren Leistung die Zuschauer begeistern.

