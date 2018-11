Das wird die neue Stammelf

Werders Kader steht weitestgehend, Trainer Florian Kohfeldt hat seine Wunschspieler bekommen und mehr Möglichkeiten als noch in der letzten Saison. Aber wie könnte Werders Wunschelf aussehen?

Am Wochenende hat Florian Kohfeldt noch einmal betont, wie rundum zufrieden er mit dem bisherigen Verlauf der Transferperiode und damit auch mit seinem aktuellen Kader ist. Werders Trainer hat zusammen mit der Scoutingabteil und Geschäftsführer Frank Baumann die passenden Spieler für die erstellten Profile relativ früh gefunden und diese auch vom eingeschlagenen Weg in Bremen überzeugen können.

Für die kommende Saison eröffnen sich der Mannschaft dadurch besonders in der Offensive neue Möglichkeiten. Im Spiel gegen den Ball will Kohfeldt auf die bewährten Grundordnungen mit einer Vierer- beziehungsweise einer Dreierkette in der Abwehr vertrauen und diese relativ flexibel und auf den Gegner abgestimmt verwenden.

In der Offensive deuteten sich in den Testspielen ebenfalls zwei grundlegende Varianten an, einmal mit einer nominellen Spitze in einem 4-3-3 oder aber mit zwei Angreifern, etwa in einem 3-5-2 oder dem klassischen 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Die größten Anknüpfungspunkte an die erfolgreiche Rückrunde bietet aber das 4-3-3, von dem aus man auch in einem Spiel schnell und unkompliziert auf eine andere Ausrichtung umstellen kann.

Für Werders vermeintliche Startelf bedeutet dies eine bewährte und eingespielte Formation in der Defensive und jede Menge Lösungsmöglichkeiten im offensiven Bereich.

Torhüter

Jiri Pavlenka

Der Tscheche hat eine bärenstarke erste Saison in der Bundesliga absolviert und sich zu einem der besten Keeper in Deutschland entwickelt. Pavlenka ist unumstritten, dürfte sein Passspiel noch weiter verfeinern und damit bei der Spieleröffnung kräftiger mithelfen. Der Fluch der guten Tat: Die Messlatte hat er selbst sehr hoch gehängt und wird an nicht weniger gemessen als an seinen Leistungen der letzten Saison.

Abwehr

Theo Gebre Selassie

Die Institution auf der rechten Seite hat mit Robert Bauer den einen Kontrahenten zuletzt ausgestochen, der nächste wartet allerdings schon. Felix Beijmo soll mittelfristig Druck machen, der Schwede hat aber noch sichtliche Probleme mit dem Spieltempo. Gebre Selassie hat seinen Platz auf der rechten Abwehrseite sicher.

Milos Veljkovic

Veljkovic hat sich in der letzten Saison als rechter Innenverteidiger festgespielt und eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen, um in seinem zweiten “richtigen” Jahr als Stammspieler die nächsten Schritte zu machen.

Niklas Moisander

Der heimliche Kapitän der Mannschaft ist als linker Verteidiger ebenso unumstritten gesetzt wie Veljkovic daneben. Moisander ist nicht nur der Chef in der Abwehr, sondern auch einer der ersten Ansprechpartner für den Trainer und besonders wichtig für die Teamhygiene.

Ludwig Augustinsson

Spielte in seiner ersten Bundesliga-Saison defensiv solide und zeigte in der Offensive schon, warum Werder ihn verpflichtet hat. Aber: Augustinsson kann noch mehr, das Potenzial muss in der neuen Saison noch mehr zum Vorschein kommen. Marco Friedl hält den Druck auf Augustinsson hoch.

Mittelfeld

Philipp Bargfrede

Der Ankerspieler und Allrounder in der Defensive. Bargfrede ist auf der Sechs gesetzt, in einer Dreierkettenkonstellation auch als eine Art Libero einsetzbar. In der letzten Saison war Bargfrede kaum verletzt. Weil das aber nicht immer so war, soll auf seiner Position noch eine Alternative zugekauft werden.

Maximilian Eggestein

Wie Veljkovic einer der Gewinner der letzten Saison, der nun auch nach und nach in eine Führungsrolle schlüpfen soll. Eggestein ist das körperliche Element auf den Halbpositionen, darf in Zukunft gerne noch eine Spur offensiver werden und energischer in den gegnerischen Strafraum aufrücken.

Davy Klaassen

Der vermeintliche Königstransfer des Sommers bringt mehr Kreativität und spielerische Klasse ein als sein “Vorgänger” Thomas Delaney. Klaassen hat dabei auch die nötige körperliche Robustheit und soll als Spieler zwischen den Strafräumen wertvoll werden. Aber: Der Niederländer hat eine Saison lang kaum gespielt und muss erst wieder den nötigen Rhythmus finden.

Angriff

Max Kruse

Die Bremer Lebensversicherung benötigt zwar noch ein paar Einheiten, dürfte aber wie immer rechtzeitig zum Saisonstart spielfit und dann der Eckpfeiler in der Offensive sein: Vielleicht auch in leicht abgewandelten Rollen als Achter oder noch tiefer positioniert, um den Aufbau zu unterstützen. Oder ganz vorne im Sturmzentrum als verkappter Mittelstürmer.

Martin Harnik

Der Zugang soll als starker Pressingspieler wichtig werden, im Kopfballspiel und in Umschaltsituationen. Zudem wird Harnik eine wichtige Rolle innerhalb der Kabine zuteil, die der Routinier auch auf Anhieb erfüllen dürfte.

Yuya Osako

Der eigentliche Königstransfer des Sommers. Gefühlt war die halbe Liga hinter dem Japaner her, der sich perfekt zwischen den Linien und in engen Räumen bewegt und dort schlaue Lösungen findet. Ohne Anpassungsprobleme in einer ihm bekannten Liga, gepaart mit einer guten Mentalität: Ein klarer Startelfspieler.