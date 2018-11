„Das wichtigste Spiel der Vorbereitung“

Die Partie gegen Villarreal ist für Werder-Coach Florian Kohfeldt die erste, in der auch das Ergebnis für ihn eine größere Bedeutung hat.

„Das Testspiel gegen Villarreal ist in der Vorbereitung das wichtigste. Wir werden uns optimal vorbereiten. Mir ist wichtig, dass wir da frisch sind und eine gute Leistung bringen“, sagte Florian Kohfeldt zum Spiel gegen den spanischen Erstligisten. Es findet am Tag der Fans an diesem Sonnabend um 14.30 Uhr (Sport1 live) in Bremen statt.

Entsprechend wird auch die Trainingsintensität in den Tagen bis Sonnabend gesteuert. „Es ist das erste Spiel in der gesamten Vorbereitung, auf das wir ein bisschen Rücksicht nehmen in der Trainingssteuerung“, erklärt Kohfeldt. Am Donnerstagmorgen werde letztmals richtig hart trainiert, das sei wichtig. Aber das Spiel sei auch das einzige, bei dem er etwas mehr Frische für das Team wolle, erklärte der Werder-Coach.

„Es ist das erste Mal wieder Weserstadion und es wird auch für den ein oder anderen Zugang etwas Besonderes sein“, sagte der 35-Jährige. Das Team werde sich professionell vorbereiten und sich vorher im Hotel treffen, um von dort aus mit dem Bus zum Stadion zu fahren. Auch die Begegnung mit den Fans, die dem Team natürlich auch wichtig sei, werde erst nach dem Spiel stattfinden.

„Mir sind immer noch andere Dinge einen kleinen Tick wichtiger, aber das Pendel schlägt langsam Richtung Ergebnis aus“, verdeutlichte Kohfeldt die Bedeutung des Testspiels.

Am 18. August um 15.30 Uhr, eine Woche nach dem Test gegen Villarreal, startet Werder dann in den DFB-Pokal. In der ersten Hauptrunde treten die Bremer bei Wormatia Worms an.