Werders Sturmtalent Josh Sargent spricht im Interview mit „werder.der“ über seine Anfänge in Bremen, seine Ziele für die Rückrunde - und er erzählt, was ihn im vergangenen Jahr etwas frustriert hat.

„Ich möchte mich im Bundesligateam etablieren und an jeden Spieltag im Kader stehen - nicht in der Startelf, aber im Kader. Vielleicht bekomme ich gegen Ende der Saison ein paar Startelf-Einsätze", sagt Josh Sargent im "werder.de"-Interview auf die Frage nach seinen Zielen für die Rückrunde der laufenden Saison. Dass der 18-Jährige mittlerweile zu einem dauerhaften Anwärter auf einen Kaderplatz bei den Profis geworden ist, steht dabei außer Frage - seit seinem Debüt beim 3:1-Sieg gegen Düsseldorf Anfang Dezember stand Sargent bei jedem Pflichtspiel der Profis im Aufgebot. Bis auf das Spiel gegen Hoffenheim bekam Werders Sturmhoffnung auch jedes mal Einsatzzeit von Coach Florian Kohfeldt.

Zu Beginn der Saison sah das noch etwas anders aus. Zwar durfte Sargent auch da schon hauptsächlich mit den Profis trainieren, seine Spielzeit musste er sich aber bei der U23 holen. Eine Zeit, die nicht immer einfach war, wie Sargent selber sagt: „Es war mit dem Trainerteam besprochen, dass Spielzeit für mich das Wichtigste ist, um in den Rhythmus zu kommen und mich weiterzuentwickeln. Aber natürlich wollte ich am liebsten sofort und dauerhaft mit der ersten Mannschaft trainieren. Das war zeitweise ein bisschen frustrierend. Ich wusste, dass ich in den Spielen zeigen konnte, dass ich zum Bundesliga-Team gehöre und das habe ich versucht. Wichtig war in der Situation, ruhig zu bleiben.“

